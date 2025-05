video suggerito

Samantha De Grenet: "Il mio ex mi tradì con una mia cara amica, così mi sono vendicata di lei"

A cura di Stefania Rocco

Una vendetta scritta come in una sceneggiatura da Oscar. È quella che Samantha De Grenet ha orchestrato ai danni di una ex amica, rea di averla tradita nel peggiore dei modi: intrattenendo una relazione sentimentale con quello che all’epoca era il compagno della showgirl. Intervistata da Caterina Balivo nello studio de La volta buona, De Grenet è tornata con i ricordi a quel periodo di svariati anni fa, pur senza mai fare il nome dei protagonisti di questa vicenda. Ha rivelato di avere immediatamente interrotto i rapporti con la donna, per poi rimandare a settembre la rottura con il compagno. “In quell’occasione ho eliminato lei dicendo: ‘Dovunque ti vedo, te meno’. A lui, sono rimasta, e ho detto: ‘Se vado via si fa la sua estate, se rimango gliela rovino’. Sono rimasta e a settembre l’ho mollato. Ma lei mi era rimasta qua”, ha svelato la donna incitata dalle risate e dagli applausi del pubblico, “Più grande è l’amicizia, più grande è il dolore”.

Il piano di Samantha De Grette per vendicarsi dell’ex amica

Rientrata a Milano, l'ex compagna di Leonardo Pieraccioni ripensa al modo migliore di vendicarsi e decide di contattare l’ex amica fingendosi una manager di eventi: “Ho finto di essere una manager di eventi e sfilate. All'epoca lavoravo molto in Germania quindi sapevo esattamente dove mandarla. La chiamo sotto nome di un'importante agenzia, facendo però parlare una mia amica, e le propongo di partecipare a un grandissimo evento che coinvolgeva clienti italiani e le dico che l'avrei pagata profumatamente”. La donna accetta, cadendo in pieno nella trappola pensata da Samantha.

“Così la mia ex amica ha dovuto pagare tutto di tasca sua”

La donna, convinta di essere in procinto di lanciarsi in un’avventura professionale da fiaba, accetta e decide di partire alla volta della Germania. Ma è a quel punto che scatta la trappola: “Lei arriva in aeroporto, le arriva una telefonata in cui le viene comunicato che c'è stato un problema con le carte di credito e che alla fine si doveva pagare lei il biglietto, il taxi, l'hotel, fino a scoprire che la sfilata non esisteva. Quindi è tornata indietro a mani vuote e pagando tutto di tasca sua. Andare a letto col mio fidanzato le è costato qualcosa”.