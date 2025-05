video suggerito

Samantha De Grenet insultata per i ritocchi estetici: "Lo ammetto e mi dicono che sono tutta tirata" Ospite de La Volta Buona nella puntata di giovedì 22 maggio, Samantha De Grenet parla dei "ritocchini" a cui si sottopone e degli insulti che riceve per via della sua scelta di non nascondere di far ricorso alla medicina estetica.

Samantha De Grenet, ospite de La Volta Buona in onda giovedì 22 maggio, parla degli interventi estetici a cui si sottopone. A Caterina Balivo rivela che quando racconta sui social dei suoi "ritocchini" viene sommersa da insulti e commenti cattivi.

Samantha De Grenet: "Quando scelgo i ritocchi estetici uso la testa"

Samantha De Grenet mette subito in chiaro di non aver mai nascosto di aver fatto ricorso alla medicina estetica: "Sono sempre stata una che non ha mai negato di ricorrere all'aiuto di esperti o alla chirurgia plastica, laddove uno ne sente la necessità". "Sei molto naturale" è il commento di Caterina Balivo. De Grenet spiega che il motivo è legato alla scelta di trattamenti non invasivi: "Io uso la testa. Dico: invecchiare sì, ma dolcemente. Senza stravolgersi. Se posso farmi delle punturine di ialuronico per allegerire un po' le rughe nasolabiali in maniera naturale, se posso fare degli anti aging di idratazione profonda… Perché no?". La conduttrice le chiede che tipo di commenti riceva sui social: "L'anno scorso ho fatto queste punture di ialuronico sulle labbra. E io ne faccio pochissimo perché voglio solo tenerle idratate, solo che appena le fai sono più gonfie. Ho fatto un video perché non nascondo mai niente. Mi hanno iniziato a dire: labbra rifatte, che mi ero fatta il lifting, gli zigomi, che mi ero tirata…". E ancora: "Ho risposto che se io ero un mezzo cessettino avrei potuto farmi aiutare. Loro non avrebbero potuto rimediare alla scarsa intelligenza".

"Al contrario di chi nega i ritocchini, io racconto anche quelli che non si vedono"

In un post condiviso tempo fa sul suo profilo Instagram, Samantha De Grenet parlava del suo rapporto con la chirurgia estetica. "Credo che a tutti faccia piacere invecchiare dolcemente, mantenere il più a lungo possibile una pelle tonica ed idratata, e perché no dimostrare meno anni e quindi sembrare più giovani" scriveva nella didascalia. Nel post rivelava il tipo di ritocchi a cui fa ricorso: "In tante mi chiedete a quale tipo di trattamenti mi sottopongo e così eccomi qui a raccontarmi! Premiate la mia franchezza che al contrario di altre che negano anche l' evidenza di alcuni interventi, io vi racconto anche quelli che non si vedono".