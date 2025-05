video suggerito

Annalisa Minetti insultata per la separazione: “Dicono che sono stron*a e che dovevo pensare alla famiglia” Annalisa Minetti ha rivelato che dopo l’annuncio della separazione da Michele Panzarino è stata duramente attaccata sui social. Ospite de La Volta Buona, la cantante ha difeso la sua scelta. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Di recente Annalisa Minetti ha raccontato la fine del suo matrimonio con Michele Panzarino. A Silvia Toffanin aveva descritto come dolorosissima la scelta di lasciare il marito, ma insisteva sul suo bisogno di ritrovare se stessa dopo essersi messa da parte come donna. Ospite de La Volta Buona, la cantante ha rivelato che in seguito all'annuncio della separazione è stata subissata di critiche.

Annalisa Minetti: "Mi hanno giudicato per aver annunciato la mia separazione"

"Felicemente single?" ha chiesto Caterina Balivo ad Annalisa Minetti. "Felicemente no. Mi è sempre piaciuto vivere una storia d'amore. Quindi felice no" ha risposto la cantante. Ha poi continuando spiegando come in questo periodo stia cercando di reagire: "Credo anche nelle famiglie nonostante non c i sia più la coppia. Quindi posso dire di avere una famiglia molto grande che comprende due ex mariti, due figli. Non posso fare diversamente". Il riferimento è alla sua recente separazione dal marito Michele Panzarino, un annuncio che ha suscitato diverse critiche:

Mi piace anche l'idea che si possa educare il pubblico anche a questo, invece di comportarsi come hanno fatto. Dopo l'annuncio della mia separazione mi hanno additata in tutti i luoghi e in tutti i modi solo perché ho fatto una scelta. Come se sposarsi significasse dover restare con quella persona per sempre.

"A volte non c'è una sola ragione per la fine di un amore"

Annalisa Minetti ha difeso con forza la sua scelta di parlare della separazione del marito in televisione, un media che ha sempre considerato come strumento per poter trasmettere messaggi significativi: "Mi dispiace tanto che se mi siedo in tv per raccontare qualcosa si pensi che lo faccia perché mi sento migliore degli altri. Nessuno sa cosa succedeva tra me e mio marito". Ha poi rivendicato la sua assunzione di responsabilità:

Leggi anche Chi è Michele Panzarino, ex marito di Annalisa Minetti e fisioterapista

Ho sempre parlato bene del mio ex marito. Non è neanche piaciuto il fatto che io mi sia assunta le responsabilità di questa fine. Mi ritengo una persona molto intelligente e sensibile per questo sento il dovere nei confronti dei miei figli, che non mi hanno chiesto di venire al mondo, di proteggere i loro padri. Proteggere i miei ex mariti mi dà la possibilità di essere famiglia, anche se non siamo più coppia.

Annalisa Minetti ha poi rivelato di essere stata duramente attaccata sui social, diventando bersaglio di commenti scritti soprattutto da donne:

Hanno detto che sono stron*a perché lui era un bravo ragazzo e dovevo tenermelo stretto e perché invece di correre e cantare dovevo stare a casa e pensare alla famiglia ecc… Mi hanno scritto anche battutacce come "occhio non vede cuore duole". Loro volevano sapere che cosa sopportassi. Ma a volte gli amori finiscono perché finiscono, può anche mancare una ragione preminente.