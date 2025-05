Chi è Michele Panzarino, ex marito di Annalisa Minetti e fisioterapista

video suggerito

Michele Panzarino, professore, ricercatore universitario e fisioterapista, è l'ex marito di Annalisa Minetti. La donna ha annunciato la fine del loro matrimonio, celebrato nel 2016 e coronato due anni dopo dalla nascita della loro figlia Elena Francesca.

A cura di Elisabetta Murina

Annalisa Minetti ha annunciato a Verissimo la fine del matrimonio con Michele Panzarino, professore e ricercatore universitario, oltre che fisioterapista. I due sono convolati a nozze nel 2016 e due anni dopo sono diventati genitori della piccola Elena Francesca. La cantante e atleta era già mamma di un altro figlio, Fabio Massimiliano, nato nel 2008 dal suo precedente matrimonio con Gennaro Esposito.

Chi è Michele Panzarino, l’ex marito di Annalisa Minetti è un professore e fisioterapista

Michele Panzarino è un professore e ricercatore scientifico dell'Università Telematica San Raffaele, a Roma. Laureato in Scienze Motorie, dal 2109 è direttore tecnico del master di I livello in Preparazione Fisica Controllata. In passato è stato anche professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, insegnando ‘Attività sportiva nella terza età'. Esercita anche la professione di fisioterapista ed è presidente Presidente dell'Associazione Sportiva Culturale e Dilettantistica Accademia Nazionale di Cultura Sportiva.

La storia d’amore tra Michele Panzarino e Annalisa Minetti

Michele Panzarino e Annalisa Minetti si sono conosciuti nel 2014 proprio grazie allo sport: lei si stava preparando per le Paralimpiadi e lui era il suo fisioterapista. Con il passare del tempo il sentimento è sbocciato e dopo due anni sono convolati a nozze. Il matrimonio è stato celebrato nell'ottobre del 2016 a Torgiano, nel castello di Rosciano. Nel 2018 sono diventati genitori della piccola Elena Francesca, a cui la neo mamma ha dedicato il brano Dove il cuore Batte. Minetti ha voluto conservare a Lisbona il cordone ombelicale della figlia.

L’annuncio della separazione

Annalisa Minetti ha scelto di annunciare la fine del suo matrimonio ospite di Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 4 maggio. Nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato che il rapporto è arrivato al termine: "Mi sono presa cura di lui come fa una mamma e non una moglie, abbiamo perso la complicità". E sui motivi che hanno portato alla rottura ha poi aggiunto: "Mi sono accorta che non ero più felice e ho scelto per tutti e due, decidendo di separarmi. Nonostante sia stato un grandissimo amore, non mi sono più ritrovata capace di dargli".