video suggerito

Annalisa Minetti dopo la separazione: “Ho preso casa a un km dal mio ex. Per nostra figlia siamo una famiglia” Ospite de La Volta Buona, Annalisa Minetti ha parlato della separazione dal marito Michele Panzarino e di come stia cercando di tutelare la loro figlia Elena. “Ho preso una casa a un chilometro da lui, ogni tanto non troviamo il giusto dialogo ma non deve ricadere su di lei”, ha spiegato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Annalisa Minetti è tornata a parlare della separazione dal marito Michele Panzarino. La cantante ha spiegato come è cambiata la sua vita e come stia cercando di tutelare la figlia Elena, che hanno avuto insieme. "Volevo che non vivesse la nostra separazione come una separazione del padre", ha precisato.

"Ho preso una casa a 1km dal mio ex marito"

Nel salotto de La Volta Buona, Annalisa Minetti ha raccontato che, dopo la separazione, non si è allontanata molto dall'ex marito Michele Panzarino, almeno per quel che riguarda il luogo in cui vivere: "Ho preso una casa a 1 km dal papà di Elena. Volevo che non vivesse la nostra separazione come una reale separazione dal padre, ma semplicemente ‘mamma e papà non sono più una coppia ma rimangono la mia famiglia' ".

Annalisa Minetti e l'ex marito Michele Panzarino

La cantante ha confessato poi che i rapporti tra loro sono piuttosto sereni, anche se capita di non riuscire a trovare un punto di incontro: "Come litigavamo come coppia, ogni tanto ci scappa ancora di non trovare il giusto dialogo, ma questo non deve ricadere su Elena". Minetti vuole che la figlia "cresca libera di amare gli uomini" e abbia fiducia in loro.

L' annuncio della separazione

Annalisa Minetti ha scelto di annunciare la fine del suo matrimonio ospite di Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 4 maggio. Nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato che il rapporto è arrivato al termine: "Mi sono presa cura di lui come fa una mamma e non una moglie, abbiamo perso la complicità". E sui motivi che hanno portato alla rottura ha poi aggiunto: "Mi sono accorta che non ero più felice e ho scelto per tutti e due, decidendo di separarmi. Nonostante sia stato un grandissimo amore, non mi sono più ritrovata capace di dargli". Sui social, dopo la decisione, era stata duramente attaccata e insultata, come aveva raccontato sempre a La Volta Buona.