Sam Asghari sospettato di essere una spia, Britney Spears ritiene che abbia aiutato il padre Secondo una fonte vicina a Britney Spears, contattata dal Daily Mail, la pop star è convinta che il suo ex marito Sam Asghari abbia collaborato segretamente con suo padre fornendogli informazioni necessarie per protrarre la tutela su di lei.

A cura di Ilaria Costabile

Il divorzio tra Britney Spears e Sam Asghari è diventato in poco tempo una telenovela, alla quale giorno dopo giorno vengono aggiunti dei dettagli significativi e che spiegherebbero anche i motivi che si nascondono dietro alla decisione si separarsi. Se alcuni tabloid inglesi e americani hanno condito il tutto con copiose indiscrezioni, sembra proprio che il Daily Mail abbia riportato la testimonianza di un insider, molto vicina alla famiglia Spears, che avrebbe rivelato dei particolari del tutto inediti.

Le convinzioni di Britney Spears sull'ex marito

Stando a quanto riportata la testata, infatti, pare che la pop star sia convinta che Sam Asghari stesse lavorando segretamente per suo padre Jamie, affinché potesse riferirgli tutte le informazioni necessarie per mantenere la conservatorship, a seguito della quale è stata imprigionata per anni. La fonte, contattata dal Daily Mail, ha dichiarato al giornale:

Britney ha motivo di credere che Sam lavorasse con suo padre Jamie fin dall’inizio della loro relazione. Lei ha raccolto informazioni ed è convinta di questo. Da quello che risulta a Britney, Sam avrebbe fornito a Jamie informazioni che lo hanno aiutato a mantenerla rinchiusa nella tutela per anni. In cambio, Sam ha avuto accesso a Britney, alla sua villa e ai suoi soldi. Britney ora crede che Sam sia sempre stato bugiardo, anche nel matrimonio.

Le indiscrezioni sul divorzio

Secondo la fonte, quindi, l'aver scoperto questa collaborazione segreta ha portato i due a separarsi, concludendo quindi una relazione che va avanti dal 2016. Non bisogna dimenticare, però, che proprio Asghari tra il 2020 e il 2021 si era battuto affinché Britney fosse liberata dall'opprimente controllo del padre che, di fatto, non la lasciava libera di vivere la sua vita.

Nel frattempo non mancano indiscrezioni sul rapporto tra la cantante e l'ex ballerino dopo il loro divorzio, chiesto proprio da lui, sebbene lei abbia dichiarato di aver sopportato "troppo dolore".

Stando alle prime notizie in merito, pare che la pop star debba pagargli un assegno di 10mila dollari al mese per la sua nuova casa, ma d'altra parte già lo scorso anno si erano diffuse voci circa un comportamento strano dell'uomo nei confronti della sua consorte, c'era chi l'aveva accusato di controllare la cantante.