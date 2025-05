video suggerito

Rubano la macchina a Rita Dalla Chiesa, poi gliela restituiscono: “Me l’hanno lasciata sotto casa” Disavventura a lieto fine per Rita Dalla Chiesa. Due giorni fa, alla giornalista era stata rubata la macchina durante la notte, come raccontato sui social, ma nella mattinata di oggi le è stata riportata sotto casa. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disavventura a lieto fine per Rita Dalla Chiesa. Due giorni fa, la giornalista aveva raccontato sui social di aver subito un furto: le avevano portato via la sua adorata macchina rossa. Un dolore immenso, poiché era stata un regalo di una persona alla quale aveva tenuto molto, risalente a diversi anni fa. Poi, il colpo di scena: stanotte i ladri le hanno restituito il veicolo, completamente intatto.

Il racconto del furto dell'auto

Lo aveva raccontato con una certa tristezza nel cuore, pubblicando sul suo account Instagram la foto della sua macchina, una Micra rosso fiammante e scrivendole anche una dedica per tutto il tempo trascorso insieme in questi anni. Nella notte, quindi, dei ladri gliel'avevano portata via:

Quanta vita abbiamo passato insieme tu e io. Quanta musica abbiamo ascoltato nel traffico di Roma, dove andavo io mi accompagnavi tu. Era stata l'ultimo regalo, nel secolo scorso, di una persona tanto amata. Stanotte ti hanno rubata..la mia micretta rossa.

La macchina ritrovata sotto casa

Inaspettatamente, a distanza di due giorni dall'accaduto, Dalla Chiesa ha avuto una sorpresa che, difficilmente, avrebbe potuto prevedere. I ladri che le avevano sottratto la macchina, hanno deciso di restituirgliela, come ha documentato lei stessa sui social, pubblicando uno scatto della sua amata auto ritornata in suo possesso. Il noto volto tv, quindi, ha scritto:

È tornata a casa, stanotte me l'hanno lasciata davanti al cancello! Una vita insieme dal 1997. Grazie a tutti voi.

Probabilmente deve esserci stato un ripensamento da parte di chi aveva compiuto il misfatto, decidendo poi di riportare il veicolo alla proprietaria. Il ringraziamento finale, poi, è rivolto anche a coloro che in questi giorni hanno voluto condividere con lei messaggi di vicinanza e di affetto per l'accaduto.