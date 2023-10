Rottura Sophie-Basciano, Micol Olivieri: “Proposta di nozze sul red carpet e poi chiedono privacy?” Micol Olivieri ha commentato la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, recentemente annunciata: “Mi fa ridere che impostano la loro carriera sul gossip, fanno la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e poi chiedono privacy”.

A cura di Elisabetta Murina

Micol Olivieri ha espresso la sua opinione sulla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L'attrice non conosce direttamente l'ormai ex coppia nata al GF Vip, ma come molti si è trovata a leggere notizie riguardanti la fine della loro storia d'amore, arrivata dopo due anni, una proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e la recente nascita della piccola Celina Blue.

Il pensiero di Micol Olivieri su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Sul suo profilo social, l'attrice ha commentato le notizie sulla rottura dei "Baciagoni", annunciata ufficialmente solo qualche giorno fa, ma di cui si vociferava da tempo. Micol Olivieri crede che sia un controsenso la richiesta di privacy da parte dell'influencer e del dj, dal momento che negli anni hanno bastato la loro carriera proprio sull'opinione del pubblico e dei follower: "Non ho nulla contro di loro, ci mancherebbe non li conosco neanche di persona, ma mi fa ridere che certi personaggi impostano la loro carriera principalmente sul gossip e poi nei momenti di crisi, in cui le cose non vanno bene, reclamano la privacy". Poi ha aggiunto:

È stato proprio lui a chiedere la mano di lei sul red carpet di Venezia, quindi vuol dire che a loro piace stare al centro dell'attenzione, sicuramente non sono delle persone riservate e non lo dico con cattiveria. Poi però chiedono privacy? Il gossip ti regala tanta visibilità, ma poi la devi saper gestire. È una palla infuocata, rischi che ti scoppi tra le mani, come la FAMA. Quando tutto è bello è più facile, quando le cose vanno male, allora devi ricordarti di essere COERENTE.

La rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Con un lungo messaggio su Instagram, l'8 ottobre Sophie Codegoni ha comunicato ai fan la fine della sua relazione con Alessandro Basciano: "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto". L'ex gieffina ha spiegato di esserci rimasta davvero male per quanto accaduto, mentre Basciano si è mostrato in un letto d'ospedale e ha spiegato: "Non voglio che passi un messaggio sbagliato. Io e Sophie eravamo già in crisi, non l’ho mai tradita. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo”.