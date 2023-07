Rosanna Lambertucci dopo le nozze con Mario Di Cosmo: “Ho capito quanto è importante l’ultimo amore” Rosanna Lambertucci in una lunga intervista a Chi ha parlato delle nozze con Mario Di Cosmo, sposato lo scorso 7 luglio. Per la conduttrice è stato il terzo matrimonio ma “è come se mi fossi sposata per la prima volta”.

A cura di Gaia Martino

Foto di Chi

Rosanna Lambertucci ha sposato l'imprenditore Mario Di Cosmo lo scorso 7 luglio. Dopo 8 anni di fidanzamento la coppia si è giurata amore eterno a Sabaudia, nella splendida cornice del santuario di Santa Maria della Sorresca. "Se qualcuno mi avesse detto che un giorno mi sarei sposata di nuovo e con una festa così magica, non ci avrei creduto. La vita è davvero imprevedibile", le prime parole della sposa al settimanale Chi.

"È come se mi fossi sposata per la prima volta"

Rosann Lambertucci in una lunga intervista alla rivista Chi ha parlato del suo matrimonio, il terzo, e dell'amore che prova per Mario, l'uomo che le ha permesso di dimostrare che "nella vita tutto può succedere".

Intorno ai 18 anni registrai dentro di me una frase che mi disse una nobildonna francese, "Le courage c'est vaincre ses propes peurs", tradotto "Il coraggio è vincere le proprie paure". Ma il significato è molto più profondo. Tutto ciò che vogliamo è al di là delle nostre limitazioni. Rimettermi in gioco non creda sia stato così facile, alla fine ho vinto io. Abbiamo vinto noi.

All'altare ha faticato a trattenere l'emozione, "guardandolo mentre era seduto fiero accanto a me, ho capito quanto è importante l'ultimo amore. Quello sicuro, maturo, la meta definitiva" ha spiegato la conduttrice televisiva che è stata accompagnata all'altare dalla nipote, Caterina. "Abbiamo lo stesso temperamento e vedere lei con quegli occhi pieni d'amore che aspetta la nonna e che l'accompagna all'altare è stato come se avessi rivisto in un attimo tutta la mia vita".

Nonostante si sia trattato del terzo matrimonio, per la Lambertucci "è come se mi fossi sposata per la prima volta. Sono passati così tanti anni che non ricordavo niente, poi, nei matrimoni passati, non ero così emotiva come oggi". Sono riusciti a sposarsi in chiesa perché per lui era il primo, lei invece risultava vedova dell'ex marito, Alberto Amodei, morto nel 2014.

Il rapporto con la figlia Angelina Amodei

Rosanna Lambertucci ha parlato della sua vita che è stata "piena" e ricca di emozioni: "Una volta scrissi una lettera, mai consegnata, a mia figlia. Angelina. Avrò avuto 50 anni, su quelle pagine bianche scrissi che qualunque cosa mi fosse accaduto da lì in poi non avrebbe dovuto soffrire perché, nonostante tristi avvenimenti, avevo avuto una vita meravigliosa. Non potevo immaginare che la parte più incredibile sarebbe iniziata qualche anno dopo". Angelica Amodei, la figlia, è stata la sua testimone di nozze:

Ci eravamo fatte la promessa di non guardarci durante la cerimonia. Io sono diventata emotiva, ma lei lo è ancora di più.

Prima del fatidico sì, mamma e figlia si sono trovate insieme al mare per raccontarsi tutto ciò che non si erano dette fino ad allora: "Eravamo sole, ci siamo dette tutto quello che non c'eravamo dette mai prima. Sembrava che si fossero invertiti i ruoli. Lei è felice per me, per noi, adora Mario, ma la sua paura aveva a che fare con l'abbandono. È difficile da spiegare, sono sensazioni personali. Quando venne al mondo sua figlia vivevo una sensazione strana. Come se quell'arrivo avesse tagliato il cordone ombelicale che ci ha sempre legate".

L'amore per Mario Di Cosmo

Mario Di Cosmo, imprenditore ed ex assistente parlamentare, ha rubato il cuore della conduttrice: "La mia felicità è nei suoi occhi. Gli ho chiesto di non andare mai a dormire senza salutarci con un bacio. Qualunque cosa accada, dovrà essere sempre meno importante di quello che siamo e del nostro equilibrio". Ora sognano di farsi una vacanza al mare, in Italia: