"Rosalinda Cannavò è incinta", l'attrice e Andrea Zenga rompono il silenzio Rosalinda Cannavò rompe il silenzio dopo il gossip nato sul suo conto che la vedeva incinta del secondo figlio. A pubblicare il messaggio che ha creato confusione è stata lei, senza accorgersene. "Si sono sbagliati, non sono in dolce attesa. Almeno per il momento", la smentita.

A cura di Gaia Martino

Rosalinda Cannavò non è incinta. Dopo la story pubblicata ieri, l'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello aveva lanciato un presunto spoiler su una nuova gravidanza. Dopo la nascita di Camilla, nata nel settembre 2024, i fan erano sicuri che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga fossero in attesa del secondo figlio. A ingannarli è stato un messaggio di un brand che ha inviato dei regali a tema Pasqua all'attrice, pubblicato su Instagram. Nelle ultime ore la Cannavò ha fatto chiarezza su quanto accaduto.

Il gossip sulla gravidanza nato per un messaggio su Instagram

Nel ringraziare un brand per averle inviato una colomba pasquale, Rosalinda Cannavò aveva condiviso tra le stories di Instagram il pacco ricevuto e il biglietto che lo accompagnava. Nel biglietto in questione era contenuta una frase che alludeva all'arrivo di un secondo bebè: "Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà".

Rosalinda Cannavò non si era accorta della frase finale e per questo motivo si è ritrovata, inaspettatamente, migliaia di messaggi di auguri per la nuova gravidanza. In queste ore ha smentito di essere incinta.

La smentita di Rosalinda Cannavò

Con un video selfie registrato con Andrea Zenga che le chiede scherzando "Devi dirmi qualcosa?", Rosalinda Cannavò ha spiegato ai suoi fan di non essere incinta. "Mi sembra doveroso. Per il momento non c'è nessun piccolo che sta arrivando, non mi sono accorta della frase finale e ho pubblicato così il messaggio. Tramite i vostri messaggi mi sono resa conto" di cosa ci fosse scritto. L'attrice ed ex gieffina ha poi scritto: "Si sono sbagliati, non sono in dolce attesa. Almeno per il momento". A corredo del video anche la frase: "Il destino? Chissà".