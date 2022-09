Rocco Siffredi a Totti e Ilary: “Perdonate le corna, una scappatella dopo 20 anni è tollerabile” Il consiglio del produttore alla coppia è di mettere da parte l’orgoglio e salvare la famiglia. “L’amore non può essere buttato via per una carnalità. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile”.

A cura di Giulia Turco

Nella vicenda Totti Blasi mette il becco anche Rocco Siffredi. Intervistato da Mow Magazine, l'attore ha fatto il punto della situazione offrendo ai lettori il suo punto di vista sulla separazione più discussa del momento. Messaggi piccanti? Tradimenti? Nessun problema, se c'è l'amore. Il consiglio di Siffredi è di lasciare da parte l'orgoglio e di perdonarsi reciprocamente tollerando che, dopo 20 anni di matrimonio, ci sia concessa una scappatella.

Siffredi pensa che Ilary sia una calcolatrice

"Conosco Francesco, abbiamo trascorso anche qualche giorno di vacanza insieme trovandoci più volte nello stesso posto", racconta Rocco Siffredi. "Quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Lei invece è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice", spara a zero l'attore. Nonostante le loro diversità, Siffredi crede che i due possano ancora trovare un punto d'incontro e salvare il rapporto. "Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, perché temo che si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa".

Totti sarebbe ancora innamorato e dispiaciuto

Secondo l'ultima versione della storia data da Francesco Totti, sarebbe stato lui per primo a scovare i messaggi di Ilary con più di un amante. Di conseguenza poi lui si sarebbe allontanato e avrebbe deciso di dare sfogo all'interesse per la giovane e bionda Noemi, che aveva notato durante un torneo di Padel in Sardegna. Per l'ex Capitano sarebbero stati mesi di profonda sofferenza. "Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto", sentenzia Siffredi. "È anche vero che nemmeno lui è un santo". Tanto vale lasciarsi tutto alle spalle e perdonarsi i reciproci sbagli: "L'amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo", è il consiglio del produttore. "Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia", conclude. "Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…".