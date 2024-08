Rita e Niveo di Amici 22 si sono lasciati: “Nonostante tutto conservo sentimenti di stima e affetto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Marco Fasano, meglio conosciuto come Niveo, e Rita Pompili si sono lasciati. La loro storia d'amore è nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, talent al quale hanno preso parte nella stagione 2022/2023. Hanno proseguito la relazione una volta finito il programma ma a distanza di oltre un anno, hanno deciso di intraprendere due strade diverse. Con una storia su Instagram pubblicata nelle ultime ore, la ballerina ha annunciato la rottura.

Le parole di Rita Pompili

"Visto che siete stati tutti parte della nostra storia fin dall'inizio, credo sia giusto comunicarvi che le nostre strade si sono separate. Nonostante tutto conservo sentimento di stima e affetto": con queste parole Rita Pompili ha annunciato la fine della sua storia con Niveo.

Entrambi non hanno chiarito il motivo della loro separazione: Niveo è rimasto in silenzio sui social, preferendo mantenere massimo riserbo in merito alla sua situazione sentimentale. La scorsa estate raccontò della loro relazione rivelando: "Lavoriamo tanto e ci supportiamo a vicenda. Abbiamo tanti progetti insieme. Di lei mi ha colpito che i sentimenti li vive sempre al massimo".

La storia d'amore nata ad Amici

Due anni fa si conobbero nella scuola più famosa della tv: Rita e Niveo instaurarono un rapporto speciale sin da subito che in poco tempo si trasformò in amore. Il percorso della ballerina fu il primo ad interrompersi e ad un passo dal Serale, anche Niveo fu costretto a tornare a casa. Ad aspettarlo c'era la sua nuova fidanzata con la quale, stando ai loro racconti, aveva in programma tanti progetti. "Questo programma mi ha regalato l’amore, tanti amici, tanta voglia di fare e soprattutto una vita nuova da rincorrere. In questi mesi ho studiato tanto, ho scritto tanto ed ho capito tante cose. Vi dico solo che sto lavorando giorno e notte per farvi ascoltare il mio mondo. Finalmente possiamo scriverci, vederci, sentirci. Finalmente posso esprimermi. Finalmente ho una strada da percorrere e sono felice" raccontò lui dopo l'eliminazione. A distanza di oltre un anno, però, la loro storia si è conclusa senza lieto fine.