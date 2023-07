Renee Zellweger sposerà il fidanzato Ant Anstead, i rumors dopo la foto con i figli dello showman Renee Zellweger starebbe per sposare il fidanzato Ant Anstead, secondo quanto riporta The US Sun, sebbene la notizia sia stata smentita da People. I due stanno insieme dal 2021 e convivono e il presentatore televisivo ha da poco pubblicato una foto che ritrae l’attrice con i suoi figli, come una vera famiglia allargata.

A cura di Ilaria Costabile

Renee Zellweger sposerà Ant Anstead, il conduttore inglese con il quale ha una relazione dal 2021. Questo è quanto riportato dal The US Sun che avrebbe anticipato quello che in realtà sarebbe un progetto che la coppia non avrebbe alcuna intenzione di rendere noto, sebbene già People avrebbe smentito la notizia dicendo che i due sono ancora lontani dall'idea di convolare a nozze.

Le presunte nozze di Renee Zellweger e Ant Anstead

Stando a quanto si legge sul tabloid americano, una fonte ha rivelato: "Renee e Ant stanno mantenendo i loro piani incredibilmente privati, non hanno intenzione di fare un grande annuncio pubblico. Ha detto alla sua cerchia ristretta che sta organizzando le loro nozze, tutto sarà molto discreto. La sua relazione con Ant è super forte e sono follemente innamorati, e non vedono l'ora di sposarsi".

Insomma, una dichiarazione che farebbe ben pensare per il futuro della coppia, nata anche dopo che il noto presentatore inglese ha pubblicato uno scatto in cui figurano lui, i suoi figli maggiori Archie e Amelie, di 16 e 19 anni, con Renee Zellweger, da quando stanno insieme e convivono è la prima foto che li ritrae come se fossero una famiglia allargata e questo gesto, senza dubbio, rappresenta un passo significativo nella loro relazione. Ancora poco, però, per confermare le future nozze.

Il passato amoroso di Renee Zellweger e Ant Anstead

In quanto a questioni di cuore, d'altra parte, la protagonista di Bridget Jones, ha avuto dei trascorsi piuttosto tormentati. È stata sposata, infatti, con il musicista Kenny Chesney da cui si è separata solamente dopo soli 4 mesi, nel 2005. L'attrice ha avuto delle storie con Bradley Cooper, Jim Carrey, Black White, ma l'incontro più duraturo è stato quello con Doyle Bramhall II, che ha incontrato per la prima volta all'Università del Texas negli anni Ottanta, con cui è stata fidanzata dal 2012 al 2019.

Anstead, invece, è stato sposato con la sua prima moglie Louise, dal 2005 al 2017, da cui ha avuto una figlia e un figlio, ovvero Amelie e Archie. Dopodiché ha incontrato un'altra donna, Christina Hall, con la quale si è sposato nel 2018 e che lo ha reso padre per la terza volta del piccolo Hudson nel 2019. Anche questa storia, però, si è conclusa, in maniera definitiva con il divorzio del 2021.