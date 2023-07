Rauw Alejandro rompe il silenzio sulla rottura con Rosalia: “Non c’è stato alcun tradimento” Rauw Alejandro ha rotto il silenzio sulla storia finita con Rosalia: “Abbiamo deciso di separarci mesi fa. Ci sono migliaia di problemi che possono causare una rottura, ma nel nostro caso non è stata causata da terzi o da tradimenti”.

A cura di Gaia Martino

Ieri è giunta notizia della separazione tra Rauw Alejandro e Rosalia che ha sconvolto il mondo della musica. Lo scorso marzo avevano comunicato attraverso il videoclip della loro canzone Beso che presto sarebbero convolati a nozze, ieri, tra le stories, il cantautore portoricano ha rotto il silenzio: "Ci siamo lasciati qualche mese fa".

Le parole di Rauw Alejandro

Rauw Alejandro ieri con una story ha confermato la rottura con Rosalia. "Non mi sono mai sentito nella posizione di dover anche solo pensare di fare una dichiarazione pubblica su una questione per me molto privata" ha spiegato prima di spiegare cosa è successo.

Qualche mese fa io e Rosi abbiamo posto fine al nostro fidanzamento. Possono essere migliaia i problemi che possono scatenare una rottura, nel nostro caso non c'è stato un problema di terzi o di tradimento.

Il cantautore portoricano ha spiegato di non essere riuscito a rimanere in silenzio davanti alle accuse pubbliche scatenatesi contro lui e la sua ex, Rosalia. "Durante questo periodo nel quale sto cercando di accettare tutto questo, sono emerse accuse pubbliche illecite e, nel rispetto di lei, delle nostre famiglie e di tutto ciò che viviamo, non potevo stare a guardare e continuare a guardare tutti coloro che cercavano di distruggere la storia dell'amore che Dio mi ha permesso di vivere" ha continuato prima di concludere ringraziando i fan: "Senza ulteriori indugi, amo così tanto i miei fan, grazie per essere lì".

La storia d'amore e la proposta a marzo 2023

La storia d'amore tra Rosalia e Rauw Alejandro è nata circa due anni fa. Hanno sempre mantenuto un profilo basso i due artisti prima di lanciare l'EP chiamato con le loro iniziali. Nel videoclip di Beso, l'ultimo singolo diventato in poco tempo un successo, hanno mostrato i momenti più belli della loro relazione prima di condividere con il pubblico una parte della proposta di matrimonio. Inaspettata è stata la notizia della loro rottura per milioni di fan sparsi per il mondo.