Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati dopo 3 anni, lo scorso marzo la proposta di matrimonio Dopo circa tre anni d’amore, Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati. Solo lo scorso marzo i due artisti si erano fidanzati ufficialmente e avevano in programma di sposarsi. Sconosciute, per il momento, le cause della rottura.

A cura di Elisabetta Murina

Rosalia e Rauw Alejandro si sono lasciati. Lo scorso marzo i due artisti si erano fidanzati ufficialmente e avevano in programma di sposarsi. Ora, stando a quanto fa sapere People, hanno deciso di mettere fine alla loro relazione dopo più di tre anni insieme.

Rosalia e Rauw Alejandro non sono più una coppia

Sembrava procedere a gonfie vele la relazione tra Rosalia e Rauw Alejandro, tanto che a marzo avevano annunciato di volersi sposare ufficialmente. E lo avevano fatto alla fine del videoclip della loro prima canzone insieme, dove la cantante aveva mostrato l'anello che le era stato regalato del fidanzato. Non si conoscono, per il momento, le cause della fine del fidanzamento. Il sito americano People fa sapere che i due hanno preso con rispetto la decisione, arrivata dopo più di 3 anni insieme.

La storia d'amore tra Rosalia e Rauw Alejandro

Rosalia e Rauw Alejandro erano usciti allo scoperto nell'agosto 2021, quando erano stati avvistati per la prima volta insieme. Negli anni hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza riguardo la loro vita privata, separandola da quella professionale, dove condividono la passione per la musica (Alejandro è infatti un cantautore portoricano). Solo negli ultimi tempi avevano deciso di mostrare la loro relazione ai milioni di follower che li seguivano, raccontando il loro amore anche attraverso la musica. Avevano da poco pubblicato il nuovo EP, che si chiama RЯ come le loro iniziali, e nel videoclip di Beso mostravano i momenti più belli dei viaggi fatti insieme, dei concerti, delle giornate. E, alla fine, Rosalia aveva mostrato il suo anello di fidanzamento, annunciando di aver ricevuto la proposta di matrimonio e di volersi sposare ufficialmente con Rauw Alejandro.