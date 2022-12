Randy Fenoli star americana dei matrimoni in tv si sposa: “Pensavo sarei rimasto single a vita” È la star dei matrimoni americani, in tv ha aiutato centinaia di spose a trovare l’abito perfetto, ma questa volta sarà lui a pronunciare il fatidico sì. “Sono il re delle spose da 30 anni, non avrei mai pensato che sarebbe successo anche a me”.

A cura di Giulia Turco

La star di Say Say to the dress, versione americana dello show Abito da sposa cercasi, si sta per sposare. Lo stilista e conduttore Randy Fenoli ha fatto la sua romantica proposta di matrimonio a Mete Kobal, il compagno al suo fianco da circa un anno, nella romantica cornice di un hotel di New York. Questa volta sarà lui a pronunciare il fatidico sì, dopo aver fatto sognare con i suoi splendidi abiti milioni di spettatori della tv americana.

La proposta in grande stile per il boss dei matrimoni

Per organizzare al meglio il suo romantico momento, Fenoli ha chiesto l’aiuto della migliore sul campo, la wedding planner americana Marcy Bloom. “Come sa chiunque conosca Randy personalmente o dalla tv, ‘sottostimato’ non è una parola che fa parte del suo vocabolario”, ha fatto sapere a People l’organizzatrice di eventi. “Voleva davvero sorprendere Mete con un momento da ricordare per l’eternità. Siamo amici da sempre e sono stata davvero felice di realizzare la proposta perfetta per lui”. Insieme, hanno creato un’ambientazione sopra le righe, ma decisamente molto romantica. “Sono il re delle spose da 30 anni, onestamente non avrei mai pensato che sarebbe successo anche a me”, ha raccontato Fenoli nell’ambito del servizio che People ha realizzato per la proposta. “Pensavo sarei rimasto single per tutta la vita”.

In Italia si fanno attendere le nozze di Enzo Miccio

Si può dire che Randy Fenoli stia all’America come Enzo Miccio sta all’Italia. Il wedding planner è infatti alla guida della versione nostrana di Abito da sposa cercasi e come Fenoli attira molta attenzione per la sua vita sentimentale. Farà sicuramente chiacchierare quando e se Miccio deciderà di convolare a nozze. Per il momento non c’è l’ombra di fiori d’arancio, ma al suo fianco un amore c’è. Si tratta di Laurent Miralles, il compagno francese con il quale fa coppia da alcuni anni. “È una storia importante, ma complicata, perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e coraggio”.