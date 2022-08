Raffaella Fico ha lasciato Piero Neri: “Si è rivelato una grande delusione” Con alcune storie Instagram, Raffaella Fico ha svelato di essere tornata single. La storia con l’imprenditore Piero Neri è arrivata al capolinea ed è stata proprio la showgirl a lasciarlo, dopo una relazione durata circa un anno: “Una brutta pagina sentimentale, si è rivelato una grande delusione”.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto di Piero Neri dal settimanale Chi)

Raffaella Fico è tornata single. È finita la storia d'amore con Piero Neri. A farlo sapere, inaspettatamente, è stata la stessa showgirl rispondendo alle domande di alcuni utenti su Instagram. È stata lei a lasciarlo perché si è rivelato "una grande delusione".

Perché Raffaella Fico ha lasciato Piero Neri

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato in modo inaspettato la fine della sua storia d'amore con Piero Neri, iniziata lo scorso luglio e poi continuata anche nel periodo in cui si trovava all'interno della casa più spiata d'Italia. Un utente, via Instagram, le ha chiesto come procedesse la relazione con il compagno, erede di un'impresa mercantile di Livorno, e lei ha rivelato: "A dire il vero l'ho lasciato… non sono più fidanzata".

La showgirl, ex compagna di Mario Balotelli, ha poi spiegato che questo amore si è rivelata "una grande delusione" e "una brutta pagina sentimentale", senza voler approfondire le motivazioni specifiche che hanno portato alla rottura.

La storia d'amore tra Raffaella Fico e Piero Neri

Le prime informazioni sull'identità del nuovo fidanzato di Raffaella Fico sono state rivelate da Alfonso Signorini durante una puntata di CasaChi lo scorso settembre. Ad aggiungere ulteriori dettagli era stato poi lo stesso settimanale: Piero ha 45 anni (Raffaella Fico ne ha 33), è il ricco erede di casa Neri, famiglia di noti imprenditori di Livorno, e lavora nel campo mercantile.

(Foto dal settimanale Chi)

Raffaella Fico aveva assicurato ad Alfonso Signorini di essere single prima di entrare nella casa del GF Vip, ma intervistata da Fanpage.it aveva raccontato la verità sul suo stato sentimentale, svelando invece di essere impegnata. Nel corso della sua avventura a Cinecittà, aveva poi ammesso di essersi innamorata e di sentire la mancanza della sua -ormai ex- dolce metà, che era andato a trovarla a sorpresa nella casa. Piero aveva anche conosciuta la figlia di Raffaella Fico, Pia, avuta dalla precedente relazione con Mario Balotelli. E anche se non si sono mai esposti troppo sui social, tutto sembrava procedere per il vero giusto, fino all'arrivo dell'inaspettata notizia.