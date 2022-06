Pierluigi Pardo papà per la prima volta, è nato il primo figlio con la compagna Lorenza Baroncelli Pierluigi Pardo è diventato padre. È nato il figlio che aspettava dalla compagna Lorenza Baroncelli.

A cura di Elisabetta Murina

Pierluigi Pardo è diventato papà per la prima volta. Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram nella giornata di oggi, 14 giugno, il noto giornalista e commentatore sportivo ha annunciato pubblicamente la nascita del piccolo, di cui non è ancora stato svelato il nome, avuto con la compagna Lorenza Baroncelli, direttrice artistica della Triennale di Milano.

L'annuncio della nascita

"Eccomi qui. Riesci a immaginare un amore che ti rende così tanto orgoglioso", ha scritto Pardo sui social come didascalia della tenera foto che ritrae la compagna Lorenza Baroncelli mentre stringe tra le braccia il loro primo figlio. Uno scatto che trasmette amore e che è stato inondato di messaggi di congratulazioni da parte di amici e persone care alla coppia, tra le quali Diletta Leotta, Melissa Satta, Cristiana Capotondi. Decine i commenti pubblicati dagli amici famosi di Pardo sotto il post. "È andato tutto come previsto?", ha chiesto Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Grande Fratello Vip. "Che meraviglia", ha scritto invece Leotta cui ha fatto eco Cristiana Capotondi: "Benvenuto al mondo piccolino di mamma e papà".

Chi è Lorenza Baroncelli, compagna di Pierluigi Pardo

Come si legge dal suo sito, Lorenza Baroncelli, classe 1981, è architetto e urbanista. Ha concluso da poco la sua esperienza come direttrice artistica alla Triennale di Milano: "Un percorso pieno di enormi soddisfazioni" ha scritto in uno degli ultimi post in cui ha anche fatto riferimento alla nascita del figlio: "Quattro anni durante i quali ho conosciuto un meraviglioso compagno di viaggio con cui, tra poche settimane, inizierò il progetto più importante della mia vita. Ed è maschio".