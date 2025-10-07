Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck erano insieme sul red carpet dopo la richiesta di divorzio

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme sul red carpet di Kiss of the Spider Woman. Si tratta della prima apparizione dei Bennifer dopo l’annuncio di divorzio lo scorso febbraio. L’incontro però è stato per motivi lavorativi: la star fa parte del cast e l’attore si è presentato a sorpresa in quanto produttore.

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme dopo il divorzio: il motivo della reunion

Lo scorso 6 ottobre a New York, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono apparsi insieme sul red carpet del film Kiss of the Spider Woman. L'attore si è presentato a sorpresa alla premiere in qualità di produttore del film, del quale l'ex moglie fa parte. I due hanno quindi collaborato insieme al progetto negli scorsi mesi e le immagini che li ritraggono sorridenti e complici hanno subito fatto sognare i fan, che sperano in un (secondo) ritorno di fiamma. Stando a quanto racconta People, Affleck avrebbe anche definito "incredibile" il lavoro di Lopez e lei lo avrebbe ringraziato per il lavoro fatto.

Il divorzio dei Bennifer lo scorso febbraio

Nel 2021 Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dopo essere stati lontani per quasi 20 anni. Il primo matrimonio nel 2004, mentre il secondo a Las Vegas nel luglio 2022. Tuttavia, nonostante un amore ritrovato, i Bennifer non sono riusciti a superare alcune difficoltà, tanto da prendere nuovamente la decisione di allontanarsi. L'annuncio della separazione è arrivato nell'agosto del 2024 e il divorzio è stato successivamente ufficializzato lo scorso febbraio. Prima di prendere strade separate, come avevano fatto sapere i media americani, erano riusciti a però trovare un accordo: nessuno dei due avrebbe pagato il mantenimento all'altro.