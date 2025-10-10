Jennifer Aniston: “Ho provato per vent’anni ad avere figli. Ero la maniaca del lavoro, ma nessuno sa la mia storia”

Jennifer Aniston ha 56 anni e oggi più che mai rimpiange di non aver avuto qualcuno che le avesse consigliato di congelare gli ovuli, perché l'attrice avrebbe davvero voluto un figlio, ma nonostante i numerosi tentativi non è mai riuscita ad averne, e ad oggi questa consapevolezza è parte di un dolore che si porta dietro.

Jennifer Aniston parla della mancata maternità

In una lunga intervista ad Harper's Bazaar, Aniston si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando di chi per anni ha ritenuto che lei fosse interessata solamente al suo lavoro, che fosse una stacanovista, nonché una egoista: "Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado là fuori a raccontare i miei problemi medici ".

L'attrice racconta di come abbia dovuto accumulare le maldicenze sul suo conto, mentre lei cercava semplicemente di preservare il suo privato: "Adesso qualsiasi idiota può restare anonimo e scrivere qualunque cosa gli passi per la testa" dice contestando il meccanismo dei social che ha disumanizzato anche i rapporti con gli altri.

La star si confessa apertamente e dice: "Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: “Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore". Riflette sul perché non lo abbia fatto e dice: "Non lo pensi. Quindi eccomi qui oggi", ma nonostante la sofferenza non ha un vero e proprio rimpianto: "Ho attraversato momenti difficili, ma se non fosse stato per quello, non sarei mai diventata la persona che dovevo essere. È stato davvero duro".

Gli amori di Jennifer Aniston

L'attrice ha alle spalle due matrimoni, il più noto, quello con Brad Pitt durato cinque anni e dal quale prima o poi tutta l'America pensava sarebbe nato uno o più bambini, ma finito dopo l'incontro del divo con Angelina Jolie. Successivamente, poi, l'attrice è stata sposata con Justin Theroux, nozze durate due anni e mezzo. Ci sono stati flirt e frequentazioni, come quella con Gerald Butler, fino ad arrivare alla sua ultima fiamma, il mental coach ed ipnotista Jim Curtis, con a settembre era al suo fianco, durante la presentazione della quarta stagione di The Morning Show, ma che rispetto alle precedenti relazioni, sembra viversi con più riservatezza e cautela.