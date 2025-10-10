spettacolo
Jennifer Aniston: “Ho provato per vent’anni ad avere figli. Ero la maniaca del lavoro, ma nessuno sa la mia storia”

Jennifer Aniston racconta la sofferenza del non aver avuto figli, ma soprattutto per quello che si pensava ci fosse dietro questa scelta.
A cura di Ilaria Costabile
Immagine

Jennifer Aniston ha 56 anni e oggi più che mai rimpiange di non aver avuto qualcuno che le avesse consigliato di congelare gli ovuli, perché l'attrice avrebbe davvero voluto un figlio, ma nonostante i numerosi tentativi non è mai riuscita ad averne, e ad oggi questa consapevolezza è parte di un dolore che si porta dietro.

Jennifer Aniston parla della mancata maternità

In una lunga intervista ad Harper's Bazaar, Aniston si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando di chi per anni ha ritenuto che lei fosse interessata solamente al suo lavoro, che fosse una stacanovista, nonché una egoista: "Non conoscevano la mia storia, né quello che ho passato negli ultimi 20 anni per cercare di avere una famiglia, perché non vado là fuori a raccontare i miei problemi medici ".

L'attrice racconta di come abbia dovuto accumulare le maldicenze sul suo conto, mentre lei cercava semplicemente di preservare il suo privato: "Adesso qualsiasi idiota può restare anonimo e scrivere qualunque cosa gli passi per la testa" dice contestando il meccanismo dei social che ha disumanizzato anche i rapporti con gli altri.

La star si confessa apertamente e dice: "Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto: “Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore". Riflette sul perché non lo abbia fatto e dice: "Non lo pensi. Quindi eccomi qui oggi", ma nonostante la sofferenza non ha un vero e proprio rimpianto: "Ho attraversato momenti difficili, ma se non fosse stato per quello, non sarei mai diventata la persona che dovevo essere. È stato davvero duro". 

Immagine

Gli amori di Jennifer Aniston

L'attrice ha alle spalle due matrimoni, il più noto, quello con Brad Pitt durato cinque anni e dal quale prima o poi tutta l'America pensava sarebbe nato uno o più bambini, ma finito dopo l'incontro del divo con Angelina Jolie. Successivamente, poi, l'attrice è stata sposata con Justin Theroux, nozze durate due anni e mezzo. Ci sono stati flirt e frequentazioni, come quella con Gerald Butler, fino ad arrivare alla sua ultima fiamma, il mental coach ed ipnotista Jim Curtis, con a settembre era al suo fianco, durante la presentazione della quarta stagione di The Morning Show, ma che rispetto alle precedenti relazioni, sembra viversi con più riservatezza e cautela.

