Jennifer Lopez accusata dall’ex marito Ojani Noa: “Non è vero che non ti hanno amata. Sei tu il problema”

La vita sentimentale di Jennifer Lopez è stata sempre piuttosto tormentata, tra fidanzamenti, matrimoni, figli e relazioni lampo, la cantante e attrice ha fatto un bilancio dei suoi trascorsi in un'intervista al conduttore radiofonico Howard Stern, dicendo "Quello che ho imparato è che non sono io che non sono amabile, è che sono loro che non lo sono". Con questa affermazione, però, non è affatto d'accordo Ojani Noa, ex marito della pop star, che le ha risposto per le rime in un post pubblicato su Instagram.

Lo sfogo di Ojani Noa

Un vero e proprio sfogo quello dell'attore e modello Ojani Noa, con cui Jennifer Lopez è stata sposata nel 1997, solamente per un anno. I due si conobbero mentre lei era sul set di Blood and Wine, a Miami, mentre lui lavorava come chef. Tra loro nacque una forte passione che li porto a pronunciare il fatidico "sì", solamente qualche mese dopo. Tempo un anno, nel 1998 erano già separati. A distanza di diversi anni dall'accaduto, Ojani Noa non condivide affatto quanto detto da Jennifer Lopez nella sua intervista e su Instagram scrive:

Smettila di sminuirci. Il problema non siamo noi. Non sono io. Il problema sei tu. Sei tu che non hai saputo come comportarti. Sei stata amata molte volte. Ti sei sposata quattro volte. E hai avuto innumerevoli relazioni nel frattempo. Io sono una persona meravigliosa e amorevole, onesta, fedele, non ti ho mai mentito, non ti ho mai mancato di rispetto, non ti ho mai tradito.

In effetti non si può dire che Jennifer Lopez non abbia avuto pretendenti e amori importanti. Dopo Ojani Noa che, d'altra parte ha sposato quando aveva 28 anni, ha sposato il ballerino Cris Judd, con cui è durata due anni, fino al 2003. Dopodiché c'è stato l'incontro con Ben Affleck, con cui si è poi sposata a distanza di vent'anni con un ritorno di fiamma che aveva fatto sognare i fan dei Bennifer. Poi esauritosi nell'ennesimo e recente divorzio. Nel frattempo sposa Marc Anthony, padre dei suoi figli, da cui si separa dopo sette anni insieme. Successivamente c'è stato l'amore con il ballerino Casper Smart e, infine, con l'imprenditore Alexander Rodriguez con cui sembrava aver trovato pace e con il quale era stata vicinissima alle nozze, poi sfumate. Ma l'unica vera costante di ogni storia d'amore è stata la passione che l'artista ha messo in ogni suo progetto lavorativo.

Ed è forse a questi trascorsi che si riferisce Ojani Noa, quando dice: "Hai scelto fama e fortuna, ponendo fine alla nostra relazione" e poi la accusa di tradimento: "Hai deciso di mentire, di tradirmi, e nonostante io fossi rimasto, cercando di salvare il nostro matrimonio". Il post, che non nasconde un tono piuttosto aspro, continua: