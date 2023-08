Paolo Conticini condisce la frisella con il limone e i pomodori: ironia e critiche sui social

Video di

A cura di Redazione Spettacolo

Non è estate se una frisella non finisce in tendenza. Stavolta è toccato all'attore Paolo Conticini, che ha preparato il delizioso piatto pugliese in clima decisamente vacanziero. Sulle note di Mamma mia degli Abba, Conticini ha inumidito la frisella con acqua, per renderla meno croccante, prima di aromatizzarla con il succo di un limone. L'alimento della discordia. Inutile proseguire con il condimento di pomodorini e cipolla, olio e una burrata fresca a corredo, la scelta iniziale ormai aveva già contaminato il consenso che ne poteva derivare.

Grande ironia nei commenti ma anche critiche feroci, soprattutto da parte della comunità pugliese, già unita in passato contro l'indegna frisella di Belén Rodriguez. Era il 18 luglio del 2022, infatti, quando la nota showgirl decise di condividere due fette di pane al pomodoro, spacciandolo per friselle nella didascalia. Inutile spiegare che il ritorno nei commenti fu peggiore di quello che ha travolto Paolo Conticini, fosse solo per il fatto che nel suo caso venne a mancare proprio il principio del piatto.

"Ma sulle friselle ci va il limone? Diventerà il tormentone dell'estate 2023", commenta una utente, seguita a ruota da altri: "Puoi migliorare. Due errori è trascorso troppo tempo, tendono a spappolarsi e poi il limone Nooo!", "Limone sulle friselle? Eresia". Poi c'è chi come l'amico Luca Ward ha preferito glissare sulla scelta dell'agrume e si è lasciato andare a una semplice risata a forma di emoticon. Risata che ha contagiato anche Tiberio Timperi ieri mattina, quando a Uno Mattina Estate è arrivato a lacrimare dopo aver sentito il lancio della frisella di Belen Rodriguez a corredo di un servizio degno del mese di agosto.