“La frisella di Belen”, Tiberio Timperi sente la frase e ride fino alle lacrime a Uno Mattina Estate Tiberio Timperi, in diretta a Uno Mattina Estate, è scoppiato a ridere quando il giornalista Domenico Marocchi ha pronunciato la frase “La frisella di Belen”. Il riferimento era alla polemica nata la scorsa estate quando showgirl aveva postato la foto di una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandola come il tipico piatto pugliese.

A cura di Elisabetta Murina

Momento di imbarazzo durante la puntata di questa mattina di Uno Mattina Estate. Il conduttore Tiberio Timperi è scoppiato a ridere, fino alle lacrime e senza riuscire più a trattenersi, quando il giornalista Domenico Marocchi ha parlato della polemica social nata la scorsa estate riguardo alla frisella di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, in vacanza al mare, aveva postato alcuni scatti di una fetta di pane con tonno e pomodoro chiamandola come il tipico piatto pugliese, diffuso anche in Campania e Calabria.

Perché Tiberio Timperi è scoppiato a ridere in diretta a Uno Mattina Estate

"La frisella di Belen", ha detto il giornalista di Uno Mattina Estate in diretta questa mattina, cercando di parlare della polemica nata l'anno scorso dalla foto del piatto pugliese pubblicata dalla showgirl. Ma Marocchi non ha nemmeno fatto in tempo a continuare l'argomento, che Tiberio Timperi è scoppiato a ridere, probabilmente pensando a un doppio senso.

Prima il giornalista ha provato a continuare, poi visibilmente imbarazzato si è fermato e ha sorriso a sua volta. Nel frattempo, il conduttore è andato avanti a ridere a crepapelle, fino ad avere le lacrime agli occhi e senza riuscire a smettere, come si vede in un video del momento condiviso sui social. "Però così… se mi inquadrate Timperi davanti", ha concluso Marocchi.

La polemica social dell'anno scorso per la frisella di Belen

A far discutere, l'estate scorsa, è stata la foto di una piatto che Belen Rodriguez ha pubblicato sui suoi social. Nell'immagine in questione, si vedono due fette di pane con tonno e pomodoro, sullo sfondo del mare cristallino in cui ha trascorso le vacanze. "Friselle a mare", è stata la descrizione scelta dalla diretta interessata. I follower però sono subito insorti, chiarendo che quello non può essere definito il tipico piatto pugliese, piuttosto diffuso in estate. “Cos’è sta ca***a? Le friselle cinesi?”, “Ma che ne sai tu delle frisedde”, sono stati alcuni commenti ricevuti.