Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati, le foto del matrimonio degli attori di Cherry Season Gli attori turchi Serkan Cayoglu e Ozge Gurel sono diventati marito e moglie. Si erano conosciuti nella soap Cherry Season – Le stagioni del cuore, dove interpretavano Öykü Acar e Ayaz Dinçer.

A cura di Daniela Seclì

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu, foto di Nicolas Gerardin

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono sposati. I due attori turchi, molto amati anche in Italia per aver preso parte alla soap Cherry Season – Le stagioni del cuore, hanno annunciato la notizia su Instagram, pubblicando i primi scatti del giorno del matrimonio. A fornire qualche dettaglio in più, ci ha pensato la giornalista Oya Dogan, amica della coppia.

Il matrimonio tra Ozge Gurel e Serkan Cayoglu celebrato in Germania

La giornalista Oya Dogan ha pubblicato una dedica per i due sposini: "Quando vi ho conosciuti 8 anni fa, eravate solo amici, ma già nell'aria si sentiva che questo amore stava arrivando. E voi, vi siete presi cura di questo sentimento. Buona fortuna, siate sempre felici". Dogan, poi, ha fatto sapere che la cerimonia è stata celebrata in Germania, dove risiede la famiglia dell'attore, ma il 13 agosto dovrebbe esserci un'altra festa nuziale a Verona, dunque in Italia.

Le foto del matrimonio degli attori turchi

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu hanno annunciato il loro matrimonio sui social. Hanno pubblicato entrambi, una serie di scatti che li ritraggono in abiti nuziali. L'attrice ha accompagnato le foto, spiegando: "Abbiamo deciso di festeggiare il nostro matrimonio al municipio di Karlsruhe". Serkan Cayoglu si è limitato a un più lapidario: "Just married". I due attori sono amatissimi in Italia. Ozge Gurel è stata la protagonista di serie televisive di successo come Cherry Season – La stagione del cuore, dove interpretava Öykü Acar. Inoltre, era Nazli Pinar in Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e Ezgi İnal in Mr. Wrong – Lezioni d'amore. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu si sono conosciuti sul set della soap Cherry Season – La stagione del cuore, dove interpretavano i due protagonisti Öykü Acar e Ayaz Dinçer. L'inizio della loro relazione risale al 2014. Oggi la realtà ha superato la finzione e i due attori sono diventati marito e moglie, mandando in visibilio i loro tantissimi fan. Ecco le foto realizzate da Nicolas Gerardin.