Oscar Branzani esce allo scoperto con la nuova fidanzata Alexia, le foto della loro romantica estate Sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia ritrovato l’amore dopo aver chiuso definitivamente il suo amore turbolento con Eleonora Rocchini conosciuta nell’ambito del dating show. Con Alexa sembra davvero sereno, i drammi d’amore sono solo un lontano ricordo.

A cura di Giulia Turco

Oscar Branzani è di nuovo fidanzato e ha già presentato la sua nuova dolce metà ai suoi follower. Lei è Alexia Cotruta, come ha rivelato il sito Very Inutil People, e il loro amore è sbocciato nel corso dell’estate sotto al sole della Costa Smeralda. Alle spalle, l’ex tronista di Uomini e Donne ha la storia tormentata con Eleonora Rocchini, conosciuta nell’ambito del dating show, con la quale era finita a più riprese.

Chi è la nuova fidanzata di Oscar Branzani

“Circolano diverse notizie circa le sue origini: c’è chi sostiene che sia rumena e viva in Sardegna”, scrive la pagina Very Inutil People. Una fonte avrebbe rivelato che la ragazza, Alexa Cotruta, abbia origini moldave e viva attualmente a Padova. “Sappiamo per certo che ha 20 anni e Oscar pare la corteggi da inizio estate”. Proprio in questi giorni sono stati avvistati in Sardegna in un noto Club della Costa Smeralda e ben presto l’ex tronista è uscito allo scoperto con una serie di scatti della loro estate: “Ho scelto il mio magico presente”, scrive a corredo dei loro momenti più teneri.

L’amore turbolento con la sua storica ex Eleonora Rocchini

Ad oggi tra l’ex tronista ed Eleonora Rocchini non sembra esserci più alcun rapporto, ma ciò sono voluti anni perché l’ex coppia di Uomini e Donne si decidesse a mettere un punto alla loro storia. Fino all’estate del 2022 infatti Branzani e la sua ex corteggiatrice erano tornati insieme, nonostante il giudizio negativo da parte del pubblico. Alle spalle avevano la rottura dell’anno prima, quando tra loro era finita in malo modo, le accuse di tradimento e il caos generato in famiglia alla notizia che Eleonora avesse un flirt con Nunzio, il fidanzato di Dalila nonché sorella di Oscar. Il caos era sfociato persino in un grave incidente stradale avvenuto a Napoli nel 2019, si dice, causato proprio dai litigi delle due ragazze.