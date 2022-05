Orietta Berti nonna: “È nata Ottavia, amo questa pupetta”, rispettata la tradizione della lettera O Orietta Berti è diventata nonna per la seconda volta. È nata Ottavia, figlia di Otis Paterlini e di Lia Chiari.

A cura di Daniela Seclì

Orietta Berti è diventata nonna per la seconda volta. L'artista ha annunciato la lieta notizia sui social. La bambina, a cui è stato dato nome Ottavia, è la figlia di Otis, secondogenito di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini, e della compagna Lia Chiari. Ancora una volta, la famiglia ha rispettato la tradizione di scegliere un nome che inizia con la lettera O.

L'annuncio di Orietta Berti, nonna per la seconda volta

Orietta Berti ha annunciato su Instagram di essere diventata nonna per la seconda volta. In un post in cui traspare tutto il suo entusiasmo, ha annunciato la nascita – sabato 30 aprile – della piccola Ottavia:

"Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 06:15 è nata Ottavia…la nostra seconda nipotina. Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia (la nostra prima nipotina) siamo già innamoratissimi della nuova pupetta di famiglia. È una emozione straordinaria…talmente forte da essere quasi indescrivibile…ci riempie il cuore di gioia e positività. Essere nonni è davvero una magia. Congratulazioni alla mamma Lia e al papà Otis che sono stati bravissimi. Grazie a tutti i medici, a tutte le ostetriche, alle infermiere e a tutto il reparto maternità ed ostetricia dell'Ospedale Franchini di Montecchio Emilia per la loro assistenza, empatia ed immensa professionalità. Viva Ottavia. Un abbraccio a tutti. Orietta".

La regola dei nomi che iniziano per O

La famiglia di Orietta Berti ha una tradizione, quella di dare nomi – non solo ai bambini ma anche agli animali domestici – che iniziano con la lettera O. Orietta Berti è sposata con Osvaldo Paterlini, i loro figli si chiamano Omar e Otis, la prima nipotina Olivia, la seconda appena nata, come detto, si chiama Ottavia. La mamma di Orietta Berti, si chiamava Olga, il nonno Oreste, lo zio Oliviero. I cani Otello e Olimpia.