Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle critiche: “Smettete di vivere nell’ignoranza”

Nilufar Addati ha annunciato di aver congelato i propri ovuli e risponde alle critiche: “Trovo folle tanta ignoranza su questo tema. Andate dal ginecologo e fate gli esami regolarmente.”

L'ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati ha annunciato nelle scorse ore di aver scelto di congelare i propri ovuli. La notizia ha generato un'ondata di reazioni sui social, tra chi ha espresso supporto e chi ha sollevato dubbi o critiche. Addati non si è sottratta al confronto, ha replicato duramente a quanti hanno criticato la sua scelta.

La decisione e le reazioni del pubblico

La comunicazione è arrivata direttamente attraverso i canali social dell'influencer, che ha scelto di condividere una scelta personale e medica con la propria community. Non è raro che figure pubbliche aprano finestre sulla propria vita privata, ma la crioconservazione degli ovuli resta un argomento che molte persone — soprattutto giovani — non conoscono a fondo. Ed è proprio questa lacuna che ha fatto scattare Addati.

Tra i messaggi ricevuti, uno in particolare l'ha colpita: quello di una ragazza giovane, evidentemente disinformata sull'argomento. Quel messaggio è diventato il punto di partenza per una risposta che ha assunto i toni di una vera e propria lezione di prevenzione.

La risposta alle critiche: "Non è terrorismo psicologico, è ignoranza che fa paura"

"Questo messaggio è preoccupante, e lo è perché arriva da una ragazza giovane", ha scritto Addati. "Trovo folle che ci sia tutta questa ignoranza in giro sul tema." L'ex tronista ha poi chiarito la sua posizione senza mezzi termini: "Ragazze, dovete andare dal ginecologo, trovatevi un bravo ginecologo e andateci regolarmente, fate gli esami regolarmente. E non è terrorismo psicologico il mio — quello che fa terrore è l'ignoranza."

Il messaggio non si è fermato alla critica generica. Addati è entrata nel merito: "Gli ovuli si crioconservano da giovani, per qualità, quantità e per altre ventimila ragioni." Ha poi citato l'AMH, che sarebbe uno degli indicatori della riserva ovarica, rilevabile con un semplice prelievo del sangue — sottolineando come pochissime lo conoscano: "Pare che questa cosa non la sappia nessuno."