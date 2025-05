video suggerito

Nicolò Filippucci: "Avevo una cotta per una persona ad Amici, ma non rivelerò chi è" Nicolò Filippucci, cantante eliminato a una settimana dalla finale di Amici, confessa di avere provato interesse nei confronti di una persona conosciuta durante la partecipazione al talent show di Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Una cotta per una persona la cui identità è rimasta misteriosa e la volontà di non svelarne, nemmeno oggi, il nome. È quanto Nicolò Filippucci, cantante diventato popolare grazie alla partecipazione ad Amici, ha confidato nel corso dell’intervista rilasciata a RDS Next inserita all’interno della rubrica Webboh Time. Rimasto single per tutta la durata della sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Nicolò ha confidato di non essere rimasto indifferente al fascino di uno dei talenti che hanno partecipato insieme a lui ad Amici. Si è però rifiutato di svelare il nome della persona in questione.

L’ammissione di Nicolò Filippucci

Quando, in diretta radio, è stato chiesto a Nicolò se avesse avuto una cotta per qualcuno conosciuto ad Amici, il cantante ha risposto senza nascondere una punta di imbarazzo: “Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però”. A nulla sono servite le insistenze: Filippucci non ha voluto svelare il nome della persona che, almeno per un periodo, gli avrebbe fatto battere il cuore.

È Francesca Bosco la “crush” segreta di Nicolò?

Webboh ha avanzato l’ipotesi che la persona alla quale Nicolò ha fatto riferimento, parlando di una passione nata all’interno della scuola, sia la ballerina Francesca Bosco, poi diventata una delle sue più care amiche. Com’è noto, nel corso della partecipazione ad Amici, l’allieva di Debora Lettieri si è fidanzata con il cantante Jacopo Sol. A Verissimo, tuttavia, Nicolò aveva parlato del legame con Francesca senza mai fare riferimento alla presunta attrazione nei suoi confronti. Si era quindi dichiarato single: “L’amore? Sono l’unico a non essersi fidanzato ad Amici, ma in realtà anche nella vita ho avuto poche relazioni. Non so bene il motivo, forse perché non era ciò che cercavo nella scuola. Per me è qualcosa di importante, e forse non mi sono mai innamorato davvero. Ci sono stati momenti in cui ho provato sentimenti molto intensi, ma credo che l’amore vero non l’abbia mai vissuto”.