Nessuna ospitata per Pamela Prati dopo il GFVip: “Non vogliono intervistarla” Pamela Prati dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip non è stata in nessuna trasmissione tv. Secondo alcune indiscrezioni, nessuno vorrebbe intervistarla.

A cura di Ilaria Costabile

Pamela Prati ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip senza troppo clamore, uscita con il televoto e senza chiamare alcun taxi come accadde alla sua prima partecipazione, la showgirl ha abbandonato la casa più spiata d'Italia dicendosi soddisfatta del suo percorso. Eppure, da quando è stata eliminata dal reality, non ci sono state interviste, secondo Pipol sembrerebbe che le clausole poste dalla ex gieffina non siano state accettate da chi voleva ospitarla nel proprio programma. Ovviamente il veto è su Mark Caltagirone.

Le interviste saltate di Pamela Prati

L'indiscrezione non lascia spazio a interpretazioni, quindi, il motivo per cui Pamela Prati non si è vista in tv dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, una volta superato anche il Covid, contratto poco dopo la sua eliminazione dal reality, sarebbe solamente uno, come si legge su Pipol:

No Mark, no Prati. Difficilmente rivedremo in tv Pamela Prati. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra

Pamela Prati al GFVip7

Cosa ha raccontato Pamela Prati al GFVip

In effetti anche al Grande Fratello Vip, nonostante avesse promesso ad Alfonso Signorini che avrebbe parlato senza remore sulla questione di Mark Caltagirone, quello che ha raccontato non è stato poi così determinante. La showgirl ha parlato della sua verità: "Ho conosciuto Mark Caltagirone in un ristorante, i miei truffatori mi invitarono in un ristorante dove andavano diversi personaggi dello spettacolo. Mi ero lasciata, avevo perso una sorella, ero molto fragile" ha raccontato davanti alle telecamere. Le sue parole, però, non hanno convinto molti che, comunque, hanno continuato a trovare delle incongruenze con quanto emerso quando scoppiò l'affaire Caltagirone e quanto rivelato dalla concorrente, che sarebbe solamente una parte della verità.