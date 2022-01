Nancy Brilli sta male per Covid: “Stanchezza mortale e tosse d’oltretomba”, poi corre in ospedale Nancy Brilli non sta bene a causa del Covid. L’attrice italiana ieri sera ha raccontato ai suoi follower di Instagram di sentirsi molto stanca e di avere una brutta tosse: in serata è andata in ospedale.

A cura di Gaia Martino

Sono giorni complicati per Nancy Brilli che dopo aver avuto diversi problemi di salute ora si ritrova ancora in malattia, a lottare contro il Covid. Ha contratto il virus e ieri sera ha raccontato la sua sofferenza su Instagram mostrando ai suoi fan di essere poi andata in ospedale.

Mi sento proprio una schifezza. Mi è presa brutta brutta, con una stanchezza mortale e una tosse d'oltretomba. Sarei anche stanchina, mi si è rotta la schiena, ho avuto la congiuntivite, poi all'altro occhio…Poi mi sono rotta un dito del piede, adesso il Covid. Basta.

La corsa in ospedale

L'attrice italiana a causa del Covid è stata costretta ieri sera a recarsi in ospedale. Ha documentato e condiviso con i suoi fan gli esami a cui si è sottoposta, tra prelievi arteriosi e tac polmonare e questa mattina ha comunicato, attraverso un IG story, di non essere ancora in piena forma. "Ieri è stata una giornata complicata" ha aggiunto.

Quali problemi di salute ha avuto in passato

L'attrice vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro D'Argento come miglior attrice non protagonista nel 1990 per il ruolo nel film Piccoli Equivoci, non ha avuto un passato semplice, segnato soprattutto da problemi di salute. Prima della nascita di suo figlio Francesco sulla sua cartella clinica risultava sterile. "Mio figlio Francesco, il mio miracolo" raccontò ospite al Maurizio Costanzo Show. Alla Brilli fu diagnosticata l'endometriosi, la malattia che le portò ad avere un tumore all'utero. Grazie ad un intervento di chirurgia risolutivo riuscì ad avere il suo bambino, nato dal matrimonio con l'ex marito Luca Manfredi. Nel 2017, stanca degli hater che la accusavano di essere ricorsa troppe volte ai ‘ritocchini estetici', raccontò di tutti gli interventi subiti:

Per chi commenta causticamente sul fatto che sarei di plastica: una volta per tutte, così vi mettete l'anima in pace:

-1 legamenti del gin dx ricostruito in materiale plastico

-2 addome ricucito per ben 8 operazioni all'apparato riproduttivo.

-3 conseguentemente al tumore all'ovaio, all'asportazione di utero, altro ovaio e tube,

-4 per un'infiammazione in corso dipendente dalla patologia di cui sopra, operazione al seno.

Anche negli ultimi mesi non è stata tranquilla tra dolore alla schiena, congiuntivite agli occhi, frattura al piede ed il Covid: "Sono stanca e triste" ha commentato su Instagram nelle ultime ore.