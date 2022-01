Come sta Nancy Brilli: “Ancora positiva ma protetta da cura e vaccino”, il messaggio su Instagram Sono giorni difficili per Nancy Brilli che sta lottando contro il Coronavirus. La nota attrice circa una settimana fa documentava la sua corsa in ospedale: oggi sta meglio ma è ancora positiva.

A cura di Gaia Martino

Sei giorni fa Nancy Brilli ha annunciato ai suoi fan di essere risultata positiva al Covid. Con una voce sofferente ha raccontato attraverso alcune IG story i diversi problemi di salute contro cui ha dovuto combattere negli ultimi mesi, prima il problema alla schiena, poi la congiuntivite ad entrambi gli occhi, poi la frattura al piede. Ora il Covid. Una giornata davvero difficile quella del 5 gennaio 2022 per l'attrice che dopo un lungo sfogo nel quale ha rivelato di essere esausta, ha documentato la sua corsa all'ospedale. Stanchezza, febbre e una forte tosse l'hanno costretta a sottoporsi a degli esami: dopo diversi prelievi arteriosi ed una tac polmonare, nulla è risultato grave. A distanza di giorni, oggi ha rotto il silenzio per comunicare ai suoi fan gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute che sono migliorate grazie al vaccino anti Covid ed alle cure. Risulta però ancora positiva al tampone e quindi è costretta all'isolamento.

Nancy Brilli sta meglio ma è ancora positiva al Covid

Nancy Brilli sta meglio ma è ancora positiva al Coronavirus. Ha aggiornato il suo profilo Instagram con un nuovo post in cui ha comunicato ai suoi fan, preoccupati per le sue condizioni di salute, di sentirsi meglio. Si è liberata da febbre e tosse ma a non darle tregua è la tanta stanchezza: la nota attrice è costretta ancora all'auto isolamento ma per fortuna il vaccino e le cure hanno reso i problemi meno gravi del previsto. A corredo di un selfie in cui appare visibilmente provata, ha spiegato su Instagram:

Ancora positiva. Altri 6 gg di isolamento. Niente tosse, saturazione ok, niente febbre. Solo tanto stanca. Beh, la cura e il vaccino stanno lavorando… mi riposo. Mi aspettate?

Tantissimi i messaggi di vicinanza da parte dei suoi fan che con cuori e auguri di pronta guarigione le hanno fatto compagnia in queste ore ancora particolari.