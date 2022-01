Andrea Cerioli positivo al Covid: “Male ovunque, tosse e mal di testa” Andrea Cerioli ha annunciato su Instagram di essere risultato positivo al Covid. In quarantena con lui anche la fidanzata Arianna Cirrincione. Come stanno i due ex volti di Uomini e Donne.

A cura di Gaia Martino

Andrea Cerioli è risultato positivo al Covid. Con due Instagram story il bolognese ha comunicato ai suoi follower di aver contratto il virus e che le sue condizioni di salute al momento non sono le migliori. Dolori per tutto il corpo, tosse e mal di testa sono i sintomi che avverte al momento ma ha cercato di alleggerire il peso della notizia raccontando di avere diverse serie televisive in sospeso da recuperare in questi giorni di malattia. In quarantena con lui anche la fidanzata Arianna Cirrincione.

Come sta Andrea Cerioli

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, così come tanti suoi colleghi noti nel mondo della tv, ha contratto il Coronavirus. Su Instagram ha pubblicato l'esito di un test rapido effettuato e risultato positivo ed ha poi aggiunto qualche parola riguardo le condizioni di salute:

Mi sento come se mi fosse passato sopra un camion. Male ovunque, tosse e mal di testa. La cosa buona che ho X giorni da stare a casa, mi inizio il Trono di Spade, mi godo Derek e i gattini. Arianna la chiudo in terrazzo.

Andrea Cerioli sul finale ha scherzato tirando in ballo la fidanzata, Arianna Cirrincione, in quarantena insieme a lui. L'ex corteggiatrice ha aggiunto due IG story in cui, senza attestare la sua positività al Covid, spiega di non sentirsi in forma: "Siamo un po' a pezzi. Ci riposiamo un po' e iniziamo il Trono di Spade".

I Vip positivi al Covid

La variante Omicron dilaga anche in Italia e i casi aumentano ogni giorno. Tra i contagiati ci sono anche molti personaggi famosi allo spettacolo televisivo: l'annuncio di Nicola Savino e Jovanotti è stato uno dei primi, seguito poi da I Ferragnez, da Clizia Incorvaia, Walter Nudo e la compagna,da Andrea Damante che non ha potuto presenziare al concerto di fine anno su Canale 5. Sono giorni difficili per gli italiani che devono prestare attenzione per tutelare la propria salute.