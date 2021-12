Andrea Damante positivo al Covid, non sarà a Capodanno in Musica: come sta il dj Andrea Damante è risultato positivo al Covid. Non potrà, dunque, partecipare all’evento di Canale5 Capodanno in Musica come inizialmente previsto. Il dj, in una serie di Instagram Stories, ha spiegato quali sono le sue attuali condizioni di salute.

A cura di Daniela Seclì

Andrea Damante è risultato positivo al Covid. Il dj non potrà presenziare al Capodanno in musica di Canale5. Si allunga la lista degli artisti che hanno dovuto rinunciare agli eventi di Canale5 e di Rai1 pensati per celebrare l'arrivo dell'anno nuovo. Ma come sta Andrea Damante? Il trentunenne ne ha parlato nelle sue Instagram Stories.

Come sta Andrea Damante

L'indiscrezione della sua positività al Covid circolava già da alcune ore. Andrea Damante, allora, è intervenuto su Instagram e ha annunciato che non sarà presente all'evento di Canale5 Capodanno in musica. Ha confermato di avere il Covid:

"Amici di Instagram, notizia più o meno importante. L'altro ieri ho fatto un tampone molecolare e questa mattina è arrivato il responso ahimè positivo. Oltre a starmene a casa, stasera non sarò presente al concerto di Canale5, con gli amici di Room9 che saluto. Quindi buon anno, sto rosicando tantissimo e speriamo passi presto e basta".

Il dj è vaccinato con tre dosi

In molti, allora, gli hanno chiesto se sia vaccinato. Andrea Damante ha confermato di avere fatto il vaccino, inclusa la terza dose. Secondo quanto ha dichiarato, avrebbe completato il ciclo vaccinale dieci giorni fa. Come ormai è risaputo, non bisogna mai abbassare la guardia perché la nuova variante è particolarmente insidiosa:

"Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo, io ho fatto la terza dose dieci giorni fa, ma come vedete ciò non vuol dire che si è immuni. Non so se ho preso la variante Omicron o un'altra, ma penso che queste varianti siano molto, molto facili da prendere. Ovviamente sto bene, non ho niente, ma comunque sono positivo e sto a casa".

Stasera, Federica Panicucci dovrà rinunciare al dj, ma anche agli attori comici Pio e Amedeo e ad Al Bano che avrebbe dovuto affiancarla alla conduzione, ma che è risultato positivo al Covid.