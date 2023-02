Mr Rain single o fidanzato? Il flirt smentito con Elisabetta Gregoraci e la voglia di privacy Mr Rain, in gara a Sanremo 2023, è piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale. Mattia Balardi, vero nome dell’artista, era finito al centro dei gossip per via di un flirt (poi smentito) con Elisabetta Gregoraci. All’epoca aveva dichiarato di essere fidanzato ma ad oggi non si hanno informazioni certe.

Mr Rain è uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2023. Il giovane cantante, il cui vero nome è Mattia Balardi, si esibirà sul palco dell'Ariston con il brano Supereroi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, lo scorso anno si è parlato di un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, poi smentito. All'epoca l'arista aveva ammesso di essere fidanzato con una ragazza, che ad oggi rimane misteriosa. Non si sa quindi se sia ancora impegnato oppure single.

Mr Rain e il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci

Il nome di Mr Rain è finito al centro dei gossip per via di un ipotetico flirt con Elisabetta Gregoraci. La voce è nata quando la showgirl, all'epoca concorrente del Grande Fratello Vip, aveva ricevuto un aereo con una frase del brano 9.3 del cantante. Si era pensato quindi proprio il giovane artista fosse il fidanzato segreto dell'ex di Flavio Briatore.

L'indiscrezione era cresciuta talmente tanto che i due sono finiti sulla copertina del settimanale Chi. Non c'era però nessun fondo di verità, come ha poi spiegato lo stesso Mr Rain: "Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura".

La vita privata di Mr Rain oggi: nessuna fidanzata sui social

All'epoca dei gossip con Elisabetta Gregoraci, quindi nel febbraio dello scorso anno, l'artista aveva ammesso di essere fidanzato. L'identità della ragazza però era ed è ancora oggi segreta. Non si hanno infatti molte informazioni sulla vita sentimentale del giovane artista, tanto che appunto non si sa se sia ancora impegnato (e con chi) o se sia ormai single. Sul suo profilo Instagram, non ci sono tracce o indizi che lascino pensare a una o l'altra cosa.