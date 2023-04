Millie Bobby Brown si sposa, l’annuncio delle nozze con il fidanzato Jake Bongiovi Millie Bobby Brown, giovane protagonista di Stranger Things, è pronta a convolare a nozze con il fidanzato Jake Bongiovi, figlio di Jon Bon Jovi. L’annuncio con un romantico scatto pubblicato su Instagram, in cui si mostra con l’anello al dito.

A cura di Elisabetta Murina

Millie Bobby Brown si sposa. La giovane protagonista di Stranger Things, 19 anni, ha annunciato che presto convolerà a nozze con il fidanzato Jake Bongiovi, figlio del cantante Jon Bon Jovi. Le prime foto insieme sui social risalgono a giugno 2021, quindi i due sono una coppia da quasi due anni.

L'annuncio delle nozze

Millie Bobby Brown ha condiviso sui social una romantica foto mentre, sorridente, stringe tra le braccia il fidanzato. Sulla sua mano sinistra si vede un grande anello all'anulare, quello che Jake Bongiovi ha scelto per chiederle di diventare sua moglie. Sullo sfondo, a rendere il tutto ancora più suggestivo, si intravede il mare. La didascalia della foto è un verso del brano Lover di Taylor Swift e recita: "I've loved you three summers now, honey, I want ‘em all", cioè "Ti ho amato per tre estati, tesoro, adesso le voglio tutte". Anche il futuro sposo ha pubblicato alcuni scatti insieme alla compagna, scrivendo "Per sempre". Un amore, il loro, che dura da quasi tre anni e che presto sarà ancora più indissolubile.

La storia d'amore tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, entrambi giovani attori, sono stati avvistati per la prima volta insieme nel giugno 2021. All'epoca, la star di Stranger Things (serie tv di successo in cui interpreta Undici) aveva definito il ragazzo come il suo "migliore amico", dopo che sui social erano stati diffusi alcuni loro scatti per le vie di New York. Poi, qualche tempo più tardi, era stata la stessa Brown a uscire allo scoperto ufficializzando la relazione con il terzo figlio di Jon Bon Jovi. Da quel momento, i due non si sono più lasciati, pur mantenendo una certa riservatezza sulla loro vita privata. Ora sono pronti a convolare ufficialmente a nozze, nonostante la giovanissima età: lei ha 19 anni, mentre lui ne compirà 21 tra meno di un mese.