“Megan Fox mi ha negato un selfie”, Giulia Salemi racconta l’incontro con la modella a Miami Rispondendo a un tweet di Andrea Dianetti, Giulia Salemi ha raccontato di aver chiesto una foto a Megan Fox, incontrata in aeroporto a Miami, ma di essere stata rifiutata: “Le ho chiesto un selfie e ha detto no secca”.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Salemi sta trascorrendo qualche giorno a Miami per lavoro e ne sta anche approfittando per scoprire la città americana. Appena atterrata in aeroporto, l'influncer ha incrociato l'attrice e modella Megan Fox, ma l'incontro non è andato come sperato.

Giulia Salemi e il "selfie negato" di Megan Fox

A raccontare l'aneddoto dell'incontro con Megan Fox è stata la stessa Salemi con un messaggio su Twitter. Il tutto è nato da un tweet divertente di Andrea Dianetti, che sul suo profilo ha svelato ai follower il momento in cui ha visto Emma Watson in un museo a Parigi, scherzando sul fatto che lei non volesse rivelare il nome del luogo. "E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l'ha chiesto come cortesia). Carinissima e disponibile", ha scritto l'influencer.

Allora Giulia Salemi, rispondendo al tweet, ha raccontato di essere stata ignorata da Megan Fox in aeroporto: le ha chiesto un selfie insieme ma l'attrice e modella non glielo ha concesso. "Le ho chiesto un selfie e ha detto no secca l'esatto opposto", ha scritto l'influencer. "Che volpe che è… d'altronde compensa con la recitazione", ha replicato ancora Andrea Dianetti.

Giulia Salemi a Miami con Pierpaolo e il figlio

Dopo il Coachella Festival del mese scorso, Giulia Salemi è volata di nuovo in America, questa volta a Miami. Insieme a lei il fidanzato Pierpaolo Pretelli, il piccolo Leonardo, il figlio che lui ha avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero, e anche il cagnolino. Un viaggio che, come di consueto, è stato raccontato sui social ai milioni di follower della coppia, dalle cene ai ristoranti di lusso ai tuffi in piscina, forse nascondendo anche qualche progetto lavorativo in arrivo. Quel che è certo, è che tra i due è tornato il sereno e questa ne è ancora una ulteriore prova.