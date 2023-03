Me contro Te dal tour sold out alle nozze: “Non abbiamo ancora una data, ma ci stiamo pensando” Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come i “Me contro te”, sono arrivati al termine del loro primo tour italiano. Un’esperienza ricca di emozioni della quale si dicono entusiasti, e una volta calato il sipario potranno dedicarsi al loro matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Sofia Scalia e Luigi Calagna, meglio conosciuti come i "Me contro te" sono ormai davvero in pochi a non conoscerli, dal momento che tra video su youtube, film e gadget di ogni genere, sono diventati famosissimi in tutta Italia. La coppia siciliana è in tour con uno spettacolo che, neanche a dirlo, ha fatto il tutto esaurito ad ogni tappa, l'ultima è a Torino, dopo la quale i due, fidanzati anche nella vita lontano dalle telecamere, potranno fermarsi e magari organizzare il matrimonio che avevano annunciato già nel 2021.

Dal tour in Italia al matrimonio

In un'intervista rilasciata ad una testata locale torinese, in occasione della tappa finale del loro tour, Luigi Calagna e Sofia Scalia si sono detti particolarmente felici di aver realizzato questo progetto che li ha portati in giro per l'Italia, dove hanno potuto cimentarsi nello spettacolo dal vivo che, prima d'ora, non avevano ancora sperimentato:

"Me contro Te" il tour è stata una delle cose più belle che ci sia mai capitata. Con l’aiuto della produzione Vivo Concerti abbiamo creato lo spettacolo dei nostri sogni. Colorato, allegro, pieno di effetti speciali e colpi di scena. Veder cantare e ballare felici le migliaia di bambini che ci sono venuti a trovare con le loro famiglie ci ha riempito il cuore di gioia. Porteremo questa esperienza per sempre nei nostri cuori

Un periodo particolarmente impegnativo, che ha visto la coppia indaffarata e senza un un attimo di tempo per poter pensare a qualcosa che vada oltre il loro lavoro. Così facendo, anche l'organizzazione del matrimonio, che avevano annunciato a Verissimo nel 2021, è slittata ma i due non si perdono d'animo e in merito alla questione dicono: "Per il momento non abbiamo ancora una data, ma siamo in attesa di un momento più libero per organizzare tutto con calma".

La fiducia del pubblico

Il loro successo è scoppiato in maniera improvvisa, prima su Youtube e poi, una volta visto il potenziale dei loro racconti e il seguito ottenuto dai bambini, i Me contro Te hanno realizzato ben quattro film, ovviamente campioni di incassi. Eppure gli inizi non sono stati poi così facili: "Farci conoscere e ottenere la fiducia dei più piccoli e dei loro genitori non è stato per niente semplice, ma con impegno e costanza ci siamo riusciti, siamo molto fieri del nostro percorso e infinitamente grati a tutti coloro che hanno creduto, credono e continueranno a credere in noi".