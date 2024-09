video suggerito

Laura Freddi presto sposa: “Mia figlia porterà le fedi. Ecco perché vorrei alcuni miei ex alle nozze” Ospite di Verissimo, Laura Freddi ha parlato delle nozze con Leonardo D’Amico e dell’idea di invitare anche alcuni ex, il primo marito Claudio Casavecchia e Paolo Bonolis: “Mi farebbe piacere, non ci vedo nulla di male”. Quanto alla data: “Entro il 2025, ancora non l’abbiamo decisa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

206 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Freddi è stata ospite di Verissimo nella puntata del 14 settembre. Nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato delle nozze in programma con Leonardo D'Amico, suo compagno da 12 anni e padre della piccola Ginevra. Poi ha fatto chiarezza sull'intenzione di invitare i suoi ex, Paolo Bonolis e Claudio Casavecchia, alla cerimonia.

Laura Freddi e le nozze con Leonardo D'Amico

Freddi ha raccontato che l'idea di convolare a nozze con il compagno Leonardo, a cui è legata da 12 anni, era già presente prima del Covid. Poi però la pandemia e l'arrivo della prima figlia ha portato la coppia a posticipare: "Abbiamo lasciato che Ginevra crescesse un po'. Credo che entro il 2025 ci sposeremo, ma non abbiamo una data precisa. Ginevra ce lo chiede spesso".

A proposito del futuro marito, la conduttrice ha raccontato che è il suo opposto: "Ha un carattere più riservato e burbero. Vuole proteggere le sue cose. Litighiamo spesso, abbiamo entrambi caratteri forti". Nello studio di Verissimo, Toffanin ha poi letto alla sua ospite una lunga lettera d'amore scritta da Leonardo, dove immaginava anche il giorno delle nozze: "Immaginiamo il momento in cui nostra figlia ci poterà le fedi".

Laura Freddi fa chiarezza sugli ex alle nozze

In una precedente intervista, Freddi aveva raccontato che inviterebbe al matrimonio i suoi ex. A tal proposito ha voluto fare chiarezza, precisando che avrebbe piacere ad avere solo l'ex marito Claudio Casavecchia e l'ex Paolo Bonolis per un rapporto di affetto rimasto anche dopo la rottura e non tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita:

Alla domanda ‘chi inviteresti' ho pensato alle persone del passato con cui ho ancora un bel rapporto, il mio ex marito e Paolo Bonolis. Li vorrei invitare ma non so se verranno. Mi farebbe piacere, Leonardo li conosce e abbiamo condiviso le reciproche famiglie. Non ci vedo nulla di male e non farei mai nulla che potrebbe dargli fastidio.

I problemi di salute della mamma di Laura Freddi

Nell'ultimo anno e mezzo, Freddi ha vissuto un momento difficile a causa di alcuni problemi di salute della mamma che, oggi, non si è rimessa del tutto ma sembra essersi lasciata il peggio alle spalle: "Abbiamo lottato con lei, però abbiamo superato l'emergenza di un mese fa. Mio fratello mi ha telefonato dicendomi che mamma non respirava più, aveva una crisi respiratoria per problemi al cuore".