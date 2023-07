Maya Jama, la Giulia De Lellis d’Inghilterra fa impazzire i social: “La vita è bella” La conduttrice di Love Island si mostra davanti allo specchio in una serie di pose sexy e ammiccanti e fa impazzire i fan.

Si chiama Maya Jama, in questo momento si trova in vacanza in Italia e sta facendo appassionare i suoi follower con storie su Instagram tipo questa in foto sopra. Lei è la Giulia De Lellis d'Inghilterra. È una socialite molto amata e soprattutto, proprio come la De Lellis, condivide una cosa molto importante: la conduzione della versione british di Love Island. La nostra Giulia De Lellis, infatti, è la titolare della versione italiana del format in onda su Discovery+. Love Island è un dating reality creato da ITV Studios e trasmesso per la prima volta proprio da ITV nel 2005. A partire dal 2015, il format si è rinnovato ed è riuscito a trovare spazio soprattutto nei paesi del resto del mondo. Oltre all'Italia, il format è molto diffuso anche nel resto d'Europa e in Sudafrica.

Il look mozzafiato di Maya Jama

Maya Jama si mostra su Instagram in tutta la sua incredibile bellezza. La conduttrice di Love Island si mostra davanti allo specchio in una serie di pose sexy e ammiccanti. Il bikini è rosa e sembra uscita direttamente dal set di Love Island. La conduttrice 28enne, indossando il bikini rosa, si è ripresa mentre faceva le smorfie in telecamare. Dopo un zoom su se stessa, a rendere tutto molto più chiaro, Maya Kama ha mostrato la sua forma invidiabile. Le storie successive sono dedicate alla sua vacanza in Spagna.

Maya Jama è in vacanza in Spagna

Proprio così. Mentre in Gran Bretagna continua ad andare in onda la versione britannica di Love Island, la conduttrice si trova in realtà in vacanza in Spagna. È stata anche invitata al party di Dolce & Gabbana, dove ha sfoggiato ancora una volta le sue forme e il suo vestito semplicissimo e una didascalia che richiama lo stile italiano: "La vita è bella". Nelle storie del giorno, ha mostrato anche le temperature altissime nella penisola iberica, tra i 38 e 41 gradi: "Fa un caldo incredibile", ha detto la modella e conduttrice di Love Island.