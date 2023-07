Giulia De Lellis e Carlo Beretta in Israele: perché si parla tanto del loro viaggio Giulia De Lellis e Carlo Beretta nella bufera per i contenuti su Instagram che raccontano il loro viaggio in Israele. L’influencer e il compagno, vicedirettore dell’omonima casa di produzione di armi, oltre alla visita all’IDF, hanno scattato una foto di gruppo con il Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog. “Smettete di seguirli”, l’appello degli utenti.

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in vacanza in Israele e giorno dopo giorno documentano il loro viaggio su Instagram. L'influencer non ha nascosto la sua meraviglia per i luoghi visitati a Gerusalemme, città culla di religioni e complesse vicende storiche. La bufera social è nata dopo la condivisione di alcune "esperienze" del viaggio che non sono passate affatto inosservate. La foto con il Capo dello Stato, Isaac Herzog, una giornata di addestramento con l'IDF, il party esclusivo nella Grotta di Salomone: dettagli della tappa a Gerusalemme, resi pubblici e sponsorizzati, che hanno fatto imbestialire il mondo dei social network. "Provo imbarazzo", "Vergognati", "Merita di perdere tutti i followers" sono alcuni dei migliaia commenti che la famosa influencer ha ricevuto nelle ultime ore.

La bufera su Giulia De Lellis e Carlo Beretta: cosa hanno condiviso del loro viaggio in Israele

La maggioranza degli utenti Instagram, infatti, sta accusando Giulia De Lellis di fare "sponsorizzate in un paese che ogni giorno uccide uomini, donne e bambini". Ma non solo. La bufera riguarda anche Carlo Beretta, vicedirettore dell’omonima azienda che produce armi. L'influencer e l'imprenditore, infatti, oltre al mare cristallino e ai suggestivi paesaggi, hanno condiviso tra le stories alcuni momenti del viaggio che nessuno ha apprezzato. Hanno partecipato a un addestramento con l'IDF, l'esercito dello stato di Israele. La famiglia al completo ha poi partecipato a un party esclusivo nella Grotta di Salomone, un tunnel sotterraneo che si trova sotto la città vecchia dove vivono famiglie musulmane e dove si sono registrati spesso episodi di violenza da parte dei coloni e delle autorità israeliane.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta con Isaac Herzog

La risposta di Giulia De Lellis: "Ogni cultura è diversa"

Un utente Instagram avrebbe ricevuto risposta da Giulia De Lellis dopo le critiche. Su Twitter è stata resa pubblica la replica, inviata in forma privata, della nota influencer che ha invitato la sua fan "ad informarsi meglio": "Ogni cultura diversa dalla nostra ci dona ricchezza intellettuale. Non capisco perché io non possa visitare questo posto pieno di storia e posti incantevoli senza togliere nulla a nessuno, senza incitare odio o dar fastidio al prossimo. Quando leggo e o vedo tanta cattiva informazione o inviti all'odio mi viene solo la nausea. Ti auguro di andare oltre nella vita, di informarti meglio".