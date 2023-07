Giulia De Lellis e Damante si incontrano a Mykonos, lei: “Qui gli shot sono più grandi delle facce” Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono trovati per caso nello stesso ristorante di Mykonos. Mentre lui era seduto al tavolo con la fidanzata Elisa Visari e altri amici, l’influencer avrebbe provato a nascondersi dietro “uno shot”: “Qui sono più grandi delle facce umane”, la story che non lascerebbe spazio a troppe interpretazioni.

A cura di Gaia Martino

Incontri casuali tra ex a Mykonos. Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono ritrovati a viaggiare sullo stesso volo e a cenare nello stesso ristorante, ieri sera. La coppia che ha fatto sognare migliaia di fan ha voltato pagina dopo la rottura definitiva arrivata nel 2020, ma l'ultima IG stories dell'influencer e imprenditrice lascerebbe intendere che la scottatura riguardo la relazione potrebbe non essere del tutto guarita. "Da queste parti gli shot sono più grandi delle facce umane", la scritta a corredo di una foto scattata nello stesso locale in cui si trovavano Damante e Elisa Visari, la fidanzata.

GDL e Andrea Damante a Mykonos

Il caso ha voluto che si incontrassero in aereo, prima di ritrovarsi nello stesso ristorante a Mykonos. Andrea Damante e Giulia De Lellis, ognuno con i rispettivi amici e partner, sono entrambi atterrati sull'isola greca e ieri sera da Zuma l'influencer non avrebbe nascosto il suo astio nei confronti dell'ex. Hanno avuto una storia turbolenta, nata a Uomini e Donne e segnata dal tradimento di lui: le cose tra loro non si sarebbero chiuse nel migliore dei modi, così la story pubblicata dall'imprenditrice, scattata durante la cena al ristorante, non lascerebbe spazio a troppe interpretazioni. "Da queste parti gli shot sono più grandi delle facce umane", le parole scritte su una foto che ritrae la sua mano con un bicchierino pieno tra le mani.

Già qualche ora prima la De Lellis aveva scritto tra le stories, mentre si riprendeva correndo, la frase "Fermate il gioco", senza chiarire, però, il riferimento.

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti a Uomini e Donne: si resero protagonisti dell'edizione alla quale parteciparono, nel 2016, e il loro amore fece sognare migliaia di fan. Dopo l'esperienza di lei nella casa del GF VIP, nel 2018, arrivò la prima drastica rottura scatenata da un tradimento di lui raccontato nel libro dell'influencer, Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). Il sentimento li portò a riavvicinarsi ma nel 2020 finì per davvero: lei lasciò la casa nella quale viveva con lui e da allora entrambi hanno voltato pagina.