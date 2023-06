Max Biaggi ritrova l’amore con Virginia De Masi, le foto della romantica vacanza con la ballerina Come mostrano le immagini del settimanale Chi, Max Biaggi ha ritrovato l’amore. Il campione di moto GP, dopo la fine della storia con Francesca Semenza, è stato paparazzato durante una romantica vacanza a Formentera con la ballerina Virginia De Masi.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Max Biaggi ha ritrovato l'amore. Dopo la fine della storia con Francesca Semenza, il campione di Moto GP è stato paparazzato dal settimanale Chi durante una romantica vacanza a Formentera con Virginia De Masi, ballerina napoletana e pare sua nuova fiamma.

Le foto di Max Biaggi a Formentera con Virginia De Masi

Come mostrano gli scatti del settimanale, Biaggi si è concesso qualche giorno di vacanza a Formentera, all'insegna del relax del sole e di una piacevole compagnia. Insieme al campione di Moto GP, infatti, c'è la ballerina napoletana Virginia De Masi, che starebbe frequentando dopo la fine dell'amore con la storia compagna Francesca Semenza, durato più di 5 anni. I due si godono la spiaggia e fanno un bagno insieme, abbracciandosi e apparendo complici, segno di una frequentazione che sembra andare avanti da tempo. Poi alcuni scatti li mostrano sul lettino, una volta usciti dall'acqua, mentre si scambiano alcuni romantici baci alla luce del sole.

Chi è Virginia de Masi, nuova fiamma di Max Biaggi

Risalirebbe a solo qualche mese fa la rottura tra Max Biaggi e la sua storica fidanzata Francesca Semenza, avvenuta dopo cinque anni. Una decisione presa lontano dai gossip e dal clamore di annunci ufficiali, per motivazioni che ancora oggi non sono note. Quel che si sa, come fa sapere Chi, è che la donna si trovava impegnata in uno shooting a Livigno mentre il campione di Moto Gp era a Formentera con la nuova fiamma. Di lei non si hanno moltissime informazioni: è una ballerina, ha 23 anni, è originaria di Napoli e ha una sorella gemella. Fin da piccola, spiega il settimanale, sognava di danzare sulle punte e aveva le idee chiare sull'uomo di cui era inc cerca. "Un uomo di carattere e cultura, che abbia gli attributi", aveva racontato a proposito Virginia De masi in un'intervista del 2016.