Massimiliano Rosolino e Natalia Titova di nuovo insieme sui social, lo scatto di famiglia al compleanno della figlia

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova di nuovi insieme sui social: il nuotatore e la moglie sono apparsi con le figlie Nicole Sofia e Sidney in uno scatto di famiglia in occasione del compleanno della loro secondo genita. Da tempo non apparivano pubblicamente.
A cura di Elisabetta Murina
Massimiliano Rosolino e Natalia Titova di nuovo insieme. Il nuotatore e la moglie, ballerina professionista, si sono mostrati uno accanto all'altra pubblicamente e sui social in occasione del compleanno della figlia Vittoria Sidney, che ha compiuto 13 anni. Uno scatto di famiglia in cui tutti e quattro i membri posano insieme dopo alcuni mesi.

Sul suo profilo Instagram, Massimiliano Rosolino ha pubblicato uno scatto in cui abbraccia la ex moglie e le figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney. L'occasione è il compleanno della secondogenita, che ha spento 13 candeline e ha scelto di festeggiare in grande stile con tutte le persone più care. "Ancora auguri, amore mio. Come volevi tu: più di dieci giorni di festa, con tutta la famiglia, gli amici di scuola e quelli speciali del nuoto. Vederti così felice è il regalo più grande che tu possa farci", ha scritto il nuotatore sui social ad accompagnare lo scatto.

Rosolino e Titova non si mostravano insieme sui social da alcuni mesi. In particolare, la ballerina aveva smesso di pubblicare contenuti sul suo profilo a giugno, per poi tornare a farsi vedere (sempre senza il marito) lo scorso novembre, con un video in cui ballava da sola nella cameretta della figlia. Poco prima, a Ballando con le Stelle, Rosolino si era commosso quando l'amico Filippo Magnini aveva detto: "Sorride sempre ma combatte una battaglia che nessuno sa". Il riferimento non è mai stato confermato con certezza, ma pare che fosse collegato alla patologia di cui Titova soffre da tempo, l'osteomielite, un'infezione e infiammazione cronica delle ossa causata da un batterio. I diretti interessati avevano preferito mantenere il silenzio e tutelare la loro privacy. La storia d'amore era iniziata a Ballando con le Stelle nel 2016 e nel corso degli anni sono diventati genitori due volte, di Sofia Nicole e Sidney.

