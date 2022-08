Massimiliano Allegri paparazzato con una nuova donna dopo Ambra Angiolini, chi è Nina Lange Barresi Il settimanale Chi ha sorpreso Massimiliano Allegri mentre passeggia mano nella mano con Nina Lange Barresi, donna piuttosto riservata, che sembra essere la sua nuova fiamma dopo la rottura con Ambra Angiolini. Già Fanpage.it aveva pizzicato l’allenatore della Juventus insieme a una misteriosa compagna in Sardegna.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Per Massimiliano Allegri è la prima estate dopo la rottura con Ambra Angiolini. L'allenatore della Juventus sembra aver iniziato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale: il settimanale Chi lo ha paparazzato mano nella mano con una donna, che risponde al nome di Nina Lange Barresi, per le strade di Lugano. Dagli scatti pare a tutti gli effetti la stessa pizzicata con lui da Fanpage.it durante una vacanza all'insegna del relax in Sardegna. Che sia ormai una relazione a tutti gli effetti?

Allegri paparazzato con la nuova compagna

Il settimanale di Alfonso Signorini ha sorpreso l'allenatore della Juventus passeggiare per le strade di Lugano con Nina Lange Barresi, una donna molto riservata, tanto che di lei si hanno davvero poche informazioni. I due camminano mano nella mano per le vie dello shopping, convinti di non essere visti da occhi indiscreti. Ma così non è stato. In più, già lo scorso giugno, Fanpage.it aveva portato delle prove fotografiche che testimoniavano come l'attore non stesse passando un periodo da solo, ma in compagnia di una misteriosa donna in un prestigioso resort vicino a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. All'epoca però l'identità dell'accompagnatrice del mister era rimasta sconosciuta.

Chi è Nina Lange Barresi

La donna fotografata insieme a Massimiliano Allegri si chiama Nina Lange Barresi. Non è presente sui social e di lei si hanno poche informazioni personali. Stando a quanto riferito dal settimanale Chi, la nuova fiamma del mister abiterebbe in Svizzera e avrebbe una società di consulenza manageriale e "un cuore anche per la finanza". Un campo quindi totalmente diverso da quello dell'allenatore e lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip. Per il momento i due non sono ancora usciti allo scoperto e le uniche foto che li ritraggono insieme sono state "rubate" dai paparazzi.