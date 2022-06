Le foto di Max Allegri al mare con una donna misteriosa, è la prima estate da single dopo Ambra Fanpage.it pubblica le foto di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sorpreso al mare in compagnia di una donna misteriosa. Il mister e la sua accompagnatrice sono ospiti di un prestigioso resort in Sardegna.

A cura di Stefania Rocco

È la prima estate da single per Massimiliano Allegri dopo la separazione da Ambra Angiolini. Un’estate che l’allenatore della Juventus potrebbe non trascorrere da solo. Fanpage.it ha sorpreso lo sportivo in compagnia di una donna misteriosa di fronte al mare cristallino della Sardegna. Il mister e la sua misteriosa accompagnatrice sono ospiti di un prestigioso resort a Santa Margherita di Pula. Bikini giallo, capelli raccolti e corporatura esile, l’identità della donna sorpresa insieme all’allenatore della Juventus e il suo ruolo nella vita del tecnico restano ancora sconosciute.

La separazione da Ambra Angiolini

Risalgono all’autunno scorso le prime notizie relative alla chiacchieratissima separazione tra Ambra e Allegri, notizie che hanno rappresentato il capolinea di una storia d’amore durata 4 anni. A ufficializzare la rottura tra i due fu un’indiscrezione del settimanale Chi seguita dalla consegna di un tapiro all’attrice da parte di Striscia la notizia (tapiro a causa del quale il programma di Antonio Ricci fu accusato di avere ridicolizzato la donna in un momento di profonda sofferenza). Fin dalle prime ricostruzioni pubblicate sulle riviste di settore, la causa della separazione fu attribuita a un presunto tradimento da parte dell’allenatore, episodio rimasto un’indiscrezione mai confermata dai diretti interessati. Ma Jolanda, la figlia che l'attrice ha avuto dall'ex marito Francesco Renga, aveva accreditato fin da subito quella versione, parlando apertamente di un tradimento.

La donna fotografata mentre sale a casa di Allegri

A novembre 2021, pochi mesi dopo la separazione, il settimanale Oggi fotografa “la donna che avrebbe fatto perdere la testa all’allenatore”. La descrive come una 40enne vicina all’ambiente della Juventus, ripresa mentre entra nel condominio in centro a Torino dove vive l’allenatore. “Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì”, si legge sulla rivista. Ma l’identità della donna in questione è rimasta protetta, né i due sono mai stati sorpresi insieme. Nel frattempo, Ambra ha voltato pagina. Sono state pubblicate a maggio 2022 dal settimanale Diva e Donna le foto dell’attrice intenta a baciare un altro uomo. È la svolta definitiva, il segno che si è lasciata il passato alle spalle. Una strada che, le foto pubblicate da Fanpage.it lo dimostrano, avrebbe imboccato lo stesso Allegri.