Mario Balotelli con una nuova fiamma a Venezia, Cecilia archivia la storia con Francesca Monti Il calciatore è stato fotografato a Venezia con la sua nuova compagna, fino ad ora mai vista al suo fianco. Fino ad alcuni mesi fa Balotelli pareva destinato a una storia fissa e duratura con l’ormai ex Francesca Monti.

A cura di Andrea Parrella

La vita sentimentale di Mario Balotelli continua ad essere particolarmente movimentata, oltre ad essere tanto ai giornali di gossip. Il calciatore, che pareva essere a un passo dalle nozze con Francesca Monti, è stato fotografato a Venezia insieme a una ragazza bionda di nome Cecilia. A riportarlo è il settimanale Chi, che pubblica le foto del calciatore in compagnia.

La storia con Francesca Monti

Effusioni, abbracci e coccole con una ragazza che di certo non è la sua storica fidanzata, con cui Balotelli aveva una relazione da circa due anni. Solo pochi mesi fa era in vacanza alle Maldive con Francesca Monti e i due parevano a un passo dalle nozze. Il calciatore, che per molto tempo aveva preferito mantenere il riserbo sulle sue vicende personali, si era esposto pubblicamente in relazione alla sua storia con lei, suggellando la relazione con frasi particolarmente significative su Instagram come: "L'amore è l'emozione più forte e bella si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre". Gesti reciproci e pubblici che davano l'impressione di poter tracciare i caratteri di una storia importante e in un certo senso insolita rispetto a ciò cui Mario Balotelli ci aveva abituati.

La vacanza di lusso a Venezia per Balotelli e la nuova fiamma

Adesso tutto cambia, con queste nuove foto comparse sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Una cosa è certa, dalle immagini l’attaccante del Sion appare raggiante ed entusiasta e si gode i giorni in una delle città più romantiche d'Italia, non facendosi mancare nulla, dal giro in gondola con un calice di vino, alla passeggiata a piedi nudi nell’acqua alta, oltre selfie scattati insieme a Cecilia.Stando a quanto riporta il settimanale, per questa gita a Venezia Mario Balotelli ha scelto un hotel lussuoso e non si è fatto mancare una passeggiata nelle boutique di lusso e un giro in gioielleria con Cecilia.