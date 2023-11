Marco Tardelli: “Nozze con Myrta Merlino? Per me non è necessario e c’è tempo, lei vorrebbe” Marco Tardelli ha parlato del matrimonio con Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5 e sua compagna da 7 anni: “Non lo ritengo necessario, non sono propenso. Lei sì, ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo”.

A cura di Elisabetta Murina

Quando si sposeranno Myrta Merlino e Marco Tardelli? La conduttrice di Pomeriggio 5, lo scorso settembre, aveva fatto sapere che le nozze con il compagno, a cui è legata da 7 anni, "non sono una necessità", anche se ne hanno parlato. Della stessa opinione è anche l'ex calciatore e allenatore che, tra le pagine del settimanale Diva e Donna, è tornato ad affrontare l'argomento. Tardelli è già padre di due figli, Sara e Nicola, avuti con le ex compagne.

Marco Tardelli parla delle nozze con Myrta Merlino

Marco Tardelli ha svelato di vedere un futuro al fianco di Myrta Merlino, a cui è legato da ormai sette anni e con cui vive a Roma. É lei la donna con cui vuole stare: "Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi". I due, per il momento, non sono ancora convolati a nozze, anche se l'argomento "matrimonio" è già apparso più volte nei loro dialoghi. A riguardo, l'ex calciatore ha un'opinione ben precisa: "Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì, ne parliamo. Io rispondo che c'è tempo". In passato infatti, Tardelli ha pronunciato un solo "sì lo voglio" ed è stato con la prima compagna Alessandra, lontana dal mondo dello spettacolo, da cui è nata la figlia Stella.

Cosa aveva detto Myrta Merlino sul matrimonio con Marco Tardelli

Ospite di Verissimo lo scorso settembre, la conduttrice di Pomeriggio 5 aveva parlato del suo amore per il compagno Marco Tardelli, che è arrivato dopo le storie importanti vissute con i padri dei suoi figli, Domenico Arcuri e Domenico Tucci: "È un uomo molto sensibile, autentico, non finge mai. Sapevamo di essere diversi, abbiamo trovato una calamita che ci ha detto che potevamo cambiare, in meglio". A proposito delle nozze, invece, Merlino aveva detto che per loro non era una necessità, anche se entrambi ne avevano voglia: