Mara Carfagna e Alessandro Ruben sposi a Sorrento, nozze privatissime e invitati top secret

Mara Carfagna, ex ministra nel governo Berlusconi IV e nel governo Draghi nonché vicepresidente della Camera dal 2018 al 2021, è convolata a nozze con Alessandro Ruben. I due sono legati dal 2013. Quello che sorprende è che sono riusciti a mantenere il riserbo più assoluto sulla lieta notizia. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Mara Carfagna e l'avvocato romano hanno dato disposizione a parenti e amici invitati di non diffondere la notizia e di non lasciare trapelare nulla. Alla loro figlia, Vittoria di 4 anni, è stato affidato il compito di accompagnarli all'altare.

La storia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben

Mara Carfagna e Alessandro Ruben sono uniti dal 2013 e nel novembre 2020 sono diventati genitori di Vittoria. Un grande sogno per Mara Carfagna che è diventata mamma all'età di 44 anni. Secondo le indiscrezioni e le loro stesso dichiarazioni, più volte la coppia immaginava di coronare il sogno d'amore e festeggiare e celebrare un matrimonio. La coppia è unita dal 2013 ma solo dal 2016 sono usciti ‘allo scoperto'. Le prime foto dei paparazzi, infatti, risalgono al gennaio del 2016: furono avvistati a braccetto nella notte romana, molto complici e molto intimi. Una storia subito diventata importante.

Il secondo matrimonio per Mara Carfagna

Mara Carfagna ha preso Alessandro Ruben come marito in seconde nozze. La ex ministra delle Pari Opportunità, infatti, aveva sposato il 25 giugno 2011 il costruttore romano Marco Mezzaroma. Addirittura, fu Silvio Berlusconi a fare il testimone di nozze in quella occasione. Purtroppo, però, quel matrimonio durò poco a causa di quelli che, come ha fatto capire Mara Carfagna, ci furono problemi legati a presunti tradimenti. "Ho sofferto molto", aveva detto a Chi. "La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima", aveva dichiarato.