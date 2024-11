Madonna è di nuovo single, finita la storia con il 28enne Akeem Morris

La storia tra Madonna e il calciatore 28enne Akeem Morris, pare sia giunta al capolinea. Lo annuncia una fonte al Daily Mail, secondo cui i due si sarebbero allontanati dopo il rientro dal tour mondiale della cantante. Sembra che, nonostante nei primi mesi non sia mai stato un problema, i 42 anni di differenza abbiano iniziato a farsi sentire.

Stando a quanto riportato dalla testata inglese, pare che la coppia si sia allontanata alla fine di ottobre, pur senza diffondere la voce in giro, anche perché proprio questa estate il giovane era comparso nelle storie Instagram della pop star. Dopo aver trascorso insieme la festa del 4 luglio, i due hanno continuato a vivere un'estate all'insegna del divertimento e della passione, almeno così sembrava. Il ritorno alla normalità ha spento l'entusiasmo iniziale. Il 28enne è apparso con sempre meno frequenza e infatti l'assenza aveva una sua motivazione. L'ha raccontato al DailyMail una fonte vicina alla popstar che ha dichiarato:

Madonna con questo toyboy ha riscontrato lo stesso problema che ha avuto con tutti i suoi uomini recenti: la differenza di età è diventata un problema. Provengono da epoche diverse. Madonna si è accorta che Akeem aveva uno sguardo sul mondo distante dal suo, proprio come è accaduto con i ragazzi che ha frequentato in passato.

Stando a quanto dichiarato dalla suddetta fonte, sembrerebbe che la rottura sia stata naturale e per niente tormentata da parte di nessuno dei due, quasi come se avessero semplicemente goduto del tempo trascorso insieme:

Alla fine tutto ha seguito il suo corso e non ci sono rancori o drammi. Era semplicemente il momento per entrambi di prendere strade diverse. Ora Madonna è nel suo appartamento nell'Upper East Side a New York, impegnata nella realizzazione suo film biografico