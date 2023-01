“Ma il problema è che guardano veramente la moto”: chi è la modella che sta spopolando su TikTok Si chiama Elli Vignudelli ed è stata la protagonista assoluta degli ultimi Motor Bike Expo grazie a un video diventato virale su TikTok: “Il problema è che guardano veramente la moto”.

Si chiama Elli Vignudelli ed è stata la protagonista assoluta degli ultimi Motor Bike Expo grazie a un video diventato virale su TikTok: "Il problema è che guardano veramente la moto". In questo video, si vede come alcuni ragazzini sono molto più interessanti ai meccanismi del telaio della motocicletta che alla bellissima modella in sella. Il video, realizzato probabilmente da qualche over 40, scherza e mostra la divertita reazione di Elli Vignudelli: "Il problema è che guardano veramente la moto". Chi registra il video scherza: "Sono generazioni diverse, noi guardiamo il cingolo alto, loro quello basso".

Chi è Elli Vignudelli

Elli Vignudelli, classe 1995, veronese, è la modella protagonista dell'ultima edizione Motor Bike Expo. Nel video, si mostra questa differenza ‘generazionale'. Lei se la ride e su Instagram commenta questo momento di improvvisa popolarità: "È l'unica parola che mi viene in mente in questo momento da dire. Grazie , grazie , grazie davvero a tutti voi!!! Siete stati in tantissimi a tornare lì, proprio per vedere SOLO IL CINGOLO BASSO !! 🙈🤣 Ringrazio tutti per il seguito e per la visibilità che mi state dando!! A breve ci saranno tante sorprese che voglio condividere con tutti voi, quindi…Stay tuned!!!"

Il Motor Bike Expo e la viralità di Elli Vignudelli

Il Motor Bike Expo si è tenuto a Verona dal 27 al 29 gennaio. Nonostante il boom di presenze e le tantissime motociclette presentate, difficilmente sarebbe riuscito a realizzare milioni di visualizzazioni, come nel caso del canale TikTok "Triumph che passione", se non attraverso questo momento che è già un piccolo cult tra il pubblico maschile un po' più over e meno young. Anche Radio 105 ha dedicato un segmento a questo video, gli speaker ragionavano sul fatto che, in effetti, i ragazzi di oggi, complici una malizia tutto sommato assente, danno molta meno importanza a certe cose.